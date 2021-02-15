D segmentinin satış şampiyonu, ülkemizdeki otomobilseverlerin gözdesi, Volkswagen'in olmazsa olmazı Passat'ın dünden bugüne değişimini ve tarihini anlattık.

Volkswagen’in en önemli modellerinden biri olan Passat, 1973 yılından bugüne kadar çıkarmış olduğu 8 nesil ile otomobilseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

2015 yılında dünyanın en büyük otomobil fuarlarından Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez “Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Passat’ın tarihini gelin yakından inceleyelim.

Dünden bugüne Passat modelleri

İlk nesil Passat: Passat B1

20. yüzyılın son çeyreğine girmeye az bir zaman kalmışken alman devi Volkswagen arayış içerisindeydi. D segmenti araçlar otomobil sektöründe o dönemin en çok tercih edilen araçlarıydı. Bu durumu lehine çevirmek isteyen Volkswagen 1973 yılında ilk nesil Passat’ı piyasaya sürdü.

Passat B1’in 70’li yıllarda muadili ve aynı zamanda rakibi olan Audi’nin efsane sedan modeli Audi 80 otomobilseverler tarafından çok beğenilmişti. Böylesine güçlü bir rakibi olmasına rağmen Volkswagen, Passat B1'i çok sayıda satmayı başarmıştı.

İlk nesil Passat öncesinde dört silindirli 1.3 litre 55 beygir gücünde ve 1.5 litre 75-85 beygirlik benzinli motor seçenekleriyle sunuldu. 1975’te 1.5 litrelik motor yerini 1.6 litreye bıraktı, 78’de ise ilk kez 50 beygirlik bir dizele yer verildi. 1976’da 1.6 litrelik motorun enjeksiyonlu versiyonu da ürün gamına eklendi. Dört ileri manuel ve üç ileri otomatik şanzıman opsiyonu bulunan Passat B1 modeli, önde McPherson, arkada akslı bir süspansiyon sistemi kullanıyordu.

Passat artık daha geniş: Passat B2

1981 yılında piyasaya sürülen ikinci versiyon Passat, ilk versiyona göre daha geniş ve 20 santim daha uzundu. Böylece Passat bundan böyle geniş aile aracı ünvanını tam anlamıyla kazanmıştı. En belirgin özelliği olan dikdörtgen farlar ise Passat’ın bu versiyonunu nostaljik kılan detaylardan biriydi.

Volkswagen 2. nesil ile birlikte Passat’a yeni varyantlar getirdi. Passat artık hem sedan hem hatchack hem de station vagon seçenekleriyle satılıyordu. Passat B2 1986 yılında ufak bir makyaj alarak yoluna devam etti. Bu makyajla birlikte tüm passat modelleri aynı ön yüze sahipti.

İlk kuşağa göre motor seçenekleri daha fazlaydı. 5 silindirli 2.0 litre benzinli, 1.9 litre benzinli ve dizel motorun yanı sıra bir önceki kuşaktaki tüm motor seçenekleri de ürün gamında mevcuttu. 2.0 litrelik GLS 115 beygir sahipti ve Volkswagen’in 4 çeker sistemi olan “syncro” ile güçlendirilmişti.

Izgarasız Passat: Passat B3

Üçüncü nesil Passat; 1988’de Avrupa’da, 1990’da Kuzey Amerika’da ve 1995’te Güney Amerika’da görücüye çıktı. Sahip olduğu yuvarlak hatlar, kutu gibi olan muadillerine göre devrim niteliğindeydi. Ön kısmında radyatör olmayışı eskiden ihmal edilen Volkswagen Type4 gibi arkadan motorlu modelleri anımsatsa da aslında bu durum neslin getirdiği modern duruş anlayışından kaynaklanıyordu.

Passat B3’ü önceki nesillerden ayıran en önemli özelliği kuşkusuz sahip olduğu ileri teknolojisiydi. Passat B3; halojen farları, otomatik kliması, arka kapılardaki çocuk kilidi, koltuk ısıtması, hız sabitmele özelliği, sürücü ve yolcu hava yastığı, elektronik diferansiyel kilidi ve ABS gibi 1988’de piyasaya çıkmış bir otomobiller arasından çok azında bulunabilecek özelliklere sahipti.

İlk TDI motorlu Passat: Passat B4

4. nesil Passat dış tasarım konusunda 3.nesile oldukça çok benziyordu. Ancak aslında Passat B4’ün camları hariç tüm tasarımı yeniydi. En büyük yenilik ise diğer tüm Volkswagen modellerinde olduğu gibi ızgaranın geri gelmesiydi.

Dünyanın ilk seri üretim turbo dizel motorlardan biri olan TDI motorun kullanıldığı Passat B4 ile Volkswagen, yüksek performans ve verimlilik için çaba göstermiş. 90 Beygir güç ve 210 Nm tork üreten motor ile çalışan Passat B4’ün yakıt tüketimi değeri ise 5.2lt/100 km.

Serinin çok satanı: Efsane Passat B5

Passat B5’in, Passat ailesi için çok kıymetli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an bu yazımızı okurken bile çevrenizde 5. nesil Passat görmeniz bile mümkün. Çünkü Passat B5, Passat’ın en çok sattığı nesillerden biridir.

1996 yılında yepyeni bir tasarım ve teknikle yeni bir devrin başlangıcı olmuş, gelecek nesil Volkswagenlere ilham olmuş. Muadillerinde olduğu gibi köşeli tasarımı olmayan aksine yuvarlak hatları olan Passat B5 bu farklılığıyla kendini fark edilir bir model haline getirmiş.

Lüks otomobilleri aratmayan iç mekanı ise kuşkusuz; kaliteli malzemenin, son derece profesyonel işçilikle taçlandırılmasının sonucu. Tüm bunlara rağmen Passat B5 2001 yılında makyajlanarak Passat B5.5 adını almıştı. Passat B5.5, 4.0 litre sekiz silindirli motoru ve zengin donanım seçenekleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Sağlam nesil: Passat B6

Passat’ın 6.nesli 2003 yılında otomobilseverler ile buluşmuş ve üretimi 2011 yılına kadar devam etmişti. 8 yıl boyunca üretilmiş bu modelin kullanıcıları tarafından çok sevildiğini söylememize gerek kalmıyor.

Passat B6, önceki nesillere göre 85 kilogram hafifleyerek daha aerodinamik bir yapı kazanmış; yeni nesil motorları ise yüzde yirmi daha fazla yakıt tasarrufu sağlamıştı. Gücü her noktaya eşit ve dinamik olarak dağıtan Volkswagen’in 4x4 çekiş sistemi 4MOTION ve yüksek performansın yanı sıra düşük yakıt tüketimi sağlayan çift kavramalı DSG şanzıman, otomobilin dikkat çeken teknik özellikleri arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Passat B6, Avrupa’nın en zorlu dayanıklılık testi olan Euro NCAP’tan da tam puan alarak güvenlik konusunda da kullanıcısını rahatlatmış.

Güçlü motor seçenekleriyle Passat B7

2010-2014 yılları arasında üretilen Passat B7, dış tasarımda 6. nesil Passat’ın altyapısını kullanmış olsa da o günün yenilikçi dokunuşları ile bambaşka bir otomobil görünümü kazanmıştı.

122, 160, 211 beygir benzili ve 105, 140, 170 beygir dizel seçenekleriyle 7. nesil Passat, o zamanlar için kendi segmentindeki performanslı araçlardan biriydi.

En keskin çizgili Passat: Passat B8

Alman devi Volkswagen, şu an güncel olarak Passat’ın 8.nesili olan B8’i üretmeye devam ediyor. 2014 yılında üretilen bu versiyonun hem tasarımsal yenilikleri hem de teknik gelişmeleri oldukça ses getirdi ve otomobilseverler tarafından beğenildi.

Aile aracı rolüyle birlikte yönetici sınıfı aracı rolünü de üstlenen Passat, Yarı Otomatik Park Sistemi, sürücünün tıbbi sorunlar yaşaması durumunda kontrolü devralan Acil Durum Sürüş Asistanı, Otonom Cruise kontrol sistemi ve yaya gözlemleme özelliğine sahip olan Çarpışma engelleme sistemi gibi ileri teknolojilerle birlikte kullanıcısına lüks bir araç sürdüğünün hissini vermeyi hedefliyor.

Dış tasarımda ise diğer nesillere göre daha keskin çizgileri olan Passat B8’in, ızgaralarda ve kapı altlarında sahip olduğu krom çıtalar, led farlar, dikdörtgen sis farları gibi detaylar bu otomobile tasarımsal olarak şık bir görünüm sağlıyor.

Şu an ülkemizde 1.5 litre benzinli 150 beygir, 1.6 litre dizel 120 beygir, 2.0 litre dizel 150 beygir ve 2.0 litre dizel 240 beygir seçenekleriyle satılan 8.nesil Passat’ın güncel fiyatları şu şekilde: