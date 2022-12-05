Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı

Volkswagen Türkiye, Passat Sedan'ı internet sitesinden kaldırdı. Böylelikle otomobil dünyasında bir dönem, Türkiye için de sona ermiş oldu. Passat, artık sadece station wagon versiyonlarıyla Türkiye'de bulunacak.

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve Passat Sedan için yolun sonuna gelindiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre Passat Sedan üretimi, 2022 yıl sonu itibarıyla sona erecekti. "Passat Variant" ile "Passat Alltrack" isimli station wagon modeller ise üretilmeye devam edecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Volkswagen Türkiye, Passat Sedan'ı internet sitesinden kaldırdı. Yani Passat Sedan satışları, Türkiye'de sona ermiş durumda. Passat tutkunu tüketiciler, Variant veya Alltrack versiyonları ise satın almaya devam edebilecekler.

Passat gitti. Yerine ne gelecek?

Volkswagen de elektrikli otomobil devrimini önemseyen şirketlerden bir tanesi. Hatta şirket, Haziran 2022'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte ilk tam elektrikli sedan modeli ID.AERO'yu tanıtmıştı. Tüm detaylarına buradaki haberimiz üzerinden ulaşabileceğiniz ID.AERO, henüz kesinleşmiş bir açıklama olmasa da Volkswagen Passat'ın yerine geçecek.

Üretilen ilk Passat ile son Passat arasındaki fark

İlk Passat, 1973 yılında piyasaya sürülmüştü ve doğal olarak son modelden oldukça farklıydı. Yaklaşık 50 yıllık tarihinde gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerde en çok satanlar listesini daima zorlayan Passat, şanına yaraşır bir veda yaptı. Şirket, 2022 yılında 1973 adet "Passat Limited Edition" üretimi yaptı. Bu da lüks sedanın sonu oldu.

Bugüne kadar üretilmiş tüm Passat modelleri için:

Volkswagen'in güncel fiyat listesine aşağıdan bakabilirsiniz: