WhatsApp, yıllardır beklenen telefon numarası ihtiyacını ortadan kaldıracak kullanıcı adı özelliğini resmen duyurdu. İlerleyen aylarda gelecek kullanıcı adınızı şimdiden ayırtabilirsinz.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp’ta şimdiye kadar yalnızca telefon numaraları kullanılabiliyordu. Bunun dışında herhangi bir şekilde kaydolmak, insanlara ulaşmak mümkün değildi. Ancak bir süredir bunun değişeceğine dair haberler görüyorduk.

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Beklenen resmî duyuru nihayet geldi. İnsanların her zaman telefon numarasını paylaşmamak isteyebileceğini belirten WhatsApp, belki de bugüne kadarki ene çok beklenen özelliği olan kullanıcı adlarını resmen duyurdu. Yakında WhatsApp’ta tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi bir kullanıcı adınız olacak.

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Bu haftadan itibaren kullanıcı adınızı ayırtabileceksiniz

Platformun yaptığı açıklamalara göre kullanıcı adları şu an gelmeyecek, öncelikli olarak insanların isimlerini belirlemesi gerekecek. Firma, bu haftadan itibaren kullanıcıların önden bir kullanıcı adı ayırtmaya başlayabileceğini belirtmiş. Özelliğin ise yıl içinde geleceğini aktarmış. Önden ayırtma hamlesi, WhatsApp’ın 3 milyara yakın kullanıcısı olduğu için isimlerin çekişmemesi için yapıldı.

Kullanıcı adlarının tıpkı diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi benzersiz olması gerekecek. Ayrıca kullanıcılara yardımcı olacak bir “kullanıcı adı oluşturucu” sunulacağı da ifade edilmiş. Artık WhatsApp üzerinden insanlarla iletişime geçmek, gruplara girmek için telefon numarası paylaşma zorunluluğu olmayacak, sadece kullanıcı adları kullanılabilecek. Firmanın WhatsApp’ı daha gizli ve güvenli hâle getirmek için attığı son adım diyebiliriz.

Ayrıca platform, WhatsApp'ta kullanıcı adınızla size kimlerin ulaşabileceğini kontrol etme amaçlı olarak diğer kişilerin size mesaj gönderebilmek için bilmesi gereken isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı da ekleneceğini belirtmiş. Ek olarak özellik çıktığında kullanıcı adınız etkinleştirdiyseniz bir kişiye veya işletmeye ilk kez mesaj gönderdiğinizde kullanıcı adınızı görmeyecekler.

WhatsApp’ta kullanıcı adı nasıl önden ayırtılır?

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın. Adım #2: Ayarlar’a girin. Adım #3: Hesap kısmına girin. Adım #4: Kullanıcı Adı bölümünden kullanıcı adınızı önden ayırtın.

Kullanıcı adınızı önden yukarıdaki adımları izleyerek ayırtabilirsiniz. Firma, özelliği önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunmaya başlayacağını açıkladı.