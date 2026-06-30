Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Resmen Duyurdu: Şimdiden Kendi Adınızı Ayırtabilirsiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, yıllardır beklenen telefon numarası ihtiyacını ortadan kaldıracak kullanıcı adı özelliğini resmen duyurdu. İlerleyen aylarda gelecek kullanıcı adınızı şimdiden ayırtabilirsinz.

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Resmen Duyurdu: Şimdiden Kendi Adınızı Ayırtabilirsiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp’ta şimdiye kadar yalnızca telefon numaraları kullanılabiliyordu. Bunun dışında herhangi bir şekilde kaydolmak, insanlara ulaşmak mümkün değildi. Ancak bir süredir bunun değişeceğine dair haberler görüyorduk.

Beklenen resmî duyuru nihayet geldi. İnsanların her zaman telefon numarasını paylaşmamak isteyebileceğini belirten WhatsApp, belki de bugüne kadarki ene çok beklenen özelliği olan kullanıcı adlarını resmen duyurdu. Yakında WhatsApp’ta tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi bir kullanıcı adınız olacak.

İçerikten Görseller

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Resmen Duyurdu: Şimdiden Kendi Adınızı Ayırtabilirsiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)
wa

Bu haftadan itibaren kullanıcı adınızı ayırtabileceksiniz

wa

Platformun yaptığı açıklamalara göre kullanıcı adları şu an gelmeyecek, öncelikli olarak insanların isimlerini belirlemesi gerekecek. Firma, bu haftadan itibaren kullanıcıların önden bir kullanıcı adı ayırtmaya başlayabileceğini belirtmiş. Özelliğin ise yıl içinde geleceğini aktarmış. Önden ayırtma hamlesi, WhatsApp’ın 3 milyara yakın kullanıcısı olduğu için isimlerin çekişmemesi için yapıldı.

Kullanıcı adlarının tıpkı diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi benzersiz olması gerekecek. Ayrıca kullanıcılara yardımcı olacak bir “kullanıcı adı oluşturucu” sunulacağı da ifade edilmiş. Artık WhatsApp üzerinden insanlarla iletişime geçmek, gruplara girmek için telefon numarası paylaşma zorunluluğu olmayacak, sadece kullanıcı adları kullanılabilecek. Firmanın WhatsApp’ı daha gizli ve güvenli hâle getirmek için attığı son adım diyebiliriz.

Ayrıca platform, WhatsApp'ta kullanıcı adınızla size kimlerin ulaşabileceğini kontrol etme amaçlı olarak diğer kişilerin size mesaj gönderebilmek için bilmesi gereken isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı da ekleneceğini belirtmiş. Ek olarak özellik çıktığında kullanıcı adınız etkinleştirdiyseniz bir kişiye veya işletmeye ilk kez mesaj gönderdiğinizde kullanıcı adınızı görmeyecekler.

WhatsApp’ta kullanıcı adı nasıl önden ayırtılır?

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın. Adım #2: Ayarlar’a girin. Adım #3: Hesap kısmına girin. Adım #4: Kullanıcı Adı bölümünden kullanıcı adınızı önden ayırtın.

Kullanıcı adınızı önden yukarıdaki adımları izleyerek ayırtabilirsiniz. Firma, özelliği önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunmaya başlayacağını açıkladı.

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com