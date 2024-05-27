Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI, düzenlediği yatırım turunda tam 6 milyar dolarlık fon topladı. Bu para, yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları ve alt yapı için kullanılacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın OpenAI'a rakip hâle getirmek istediği yapay zekâ girişimi xAI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ekip, B serisi yatırım turunu 6 milyar dolarlık değerleme ile tamamladığını açıkladı.

xAI tarafından yapılan açıklamada toplanan para ile yepyeni yapay zekâ teknolojileri oluşturulacağı, bunların da piyasaya sürüleceği ifade edildi. Öte yandan; gelişmiş alt yapı çalışmaları ile araştırma-geliştirme süreçleri de yine bu fonlar sayesinde hayata geçirilecek.

"Maksimum fayda sağlayacak teknolojiler geliştireceğiz"

xAI'ın resmî internet sitesindeki açıklamada, doğru, yetkin ve tüm insanlık için maksimum fayda sağlayacak yapay zekâ teknolojileri geliştirmek için çalışıldığı ifade edildi. Şirketin temel misyonunun, evrenin gerçek doğasını anlamak olduğu belirtildi.

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk, yapay zekânın ilk destekçilerinden bir tanesiydi. Hatta OpenAI'ın bu noktaya gelmesini sağlayan en önemli isimlerden bir tanesi de Elon Musk. Ancak özellikle de son dönemlerde Elon Musk ile OpenAI arasında ciddi bir gerilim var. Elon Musk, bu gerilim kapsamında kendi yapay zekâ oluşumu xAI'ı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bakalım bu konuda başarılı olabilecek mi...