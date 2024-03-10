Elon Musk ve OpenAI Kavgasının Perde Arkası: Bir Zamanlar Ortak Hedeflerle Yola Çıkmışlarken Ne Oldu da Karşı Karşıya Geldiler?

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Geçtiğimiz aylarda başlayan OpenAI ve Elon Musk arasındaki tartışma geçtiğimiz günlerde alevlenmişti. Peki bu ikili, ortak çıktıkları bu yolda nasıl bu noktaya geldiler. Hep birlikte kronolojik olarak inceleyelim.

OpenAI ve Elon Musk arasındaki ilişki 2015'te başladığında büyük umutlar ve ortak hedeflerle doluydu. Ancak zamanla bu ilişki özellikle OpenAI'ın yönü ve yönetimi konusunda fikir ayrılıkları nedeniyle değişti.

Peki, ikili arasındaki ilişki ne oldu da kavga noktasına kadar geldi? 

Elon Musk ve Sam Altman 2015 yılında OpenAI’ı kurdu.

sam altman elon musk

Oluşum, ilk açıkladıkları misyonda hedeflerini yapay zekânın "insanlık için en faydalı olacak şekilde" geliştirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. 

Elon Musk ve OpenAI arasındaki ilk çatlak, 2018 yılına gelindiğinde ortaya çıkıyor.

elon musk

Musk, o yıl OpenAI'ın yönetim kurulundaki görevinden ayrılıyor ve bunu potansiyel bir çıkar çatışmasını önlemek ve Tesla'nın yapay zekâ üzerine daha fazla odaklanacağını gerekçe göstererek gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Elon Musk, OpenAI’a kuruluş amacından saptıklarını iddia ederek dava açtı.

Dava, OpenAI'ı insanlığa fayda sağlayacak bir yapay zekâ teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulduğunu ancak şirketin, kuruluş amacından saparak para kazanma amaçlı çalışmalara odaklandığını iddia ediyor. 

Ek olarak bu dava ile birlikte Musk; OpenAI'ın, araştırmalarını ve teknolojisini kamuya açık hâle getirmesini ve özellikle de GPT-4'ü, Microsoft veya herhangi bir kurumun finansal kazancı için kullanmasını engellemeyi talep ediyor.

OpenAI, Musk'ın şirkete karşı açtığı dava ile ilgili olarak Musk tarafından gönderildiği iddia edilen e-postaları yayımladı.

elon musk eposta

Bu e-postalar; Musk'ın, OpenAI'ın kâr amaçlı bir varlık oluşturmasını destekliyor gibi görünüyor. E-postaları ve OpenAI'ın detaylı açıklamasını buradan okuyabilirsiniz.

Ayrıca OpenAI; paylaştığı blog gönderisinde Musk'ın, şirketin kurucularına yatırımcılardan 100 milyon doların çok üzerinde yüzlerce milyon dolar daha toplamaları gerektiğini söylediği iddia ediliyor.
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Elon Musk, OpenAI’ı Tesla’nın bir parçası hâline getirmek istemiş.

OpenAI Tesla

Paylaşılan e-postalarda Musk'ın, OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası hâline getirme önerisinde bulunduğunu ancak OpenAI'ın herhangi bir bireyin mutlak kontrol sahibi olmasının misyonlarına aykırı olduğu için bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor. 

Musk, OpenAI'a olan ilgisini kaybettikten sonra kendi yapay zekâ girişimi olan xAI'ı ve sohbet robotu Grok'u kurdu.

Bu durum, Musk ve OpenAI arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Musk, OpenAI ile olan bağlantısının ardından yapay zekâ üzerine odaklanmaya devam etti ve yapay zekânın potansiyel riskleri hakkında düzenli olarak uyarılarda bulundu.

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