Yalnızca 171 Km'deki Ferrari F50 Açık Artırmaya Çıkıyor (Tahmini Ederi Dudak Uçuklatacak Cinsten)

Yalnızca 171 km'de saklanan 1997 Ferrari F50, Las Vegas müzayedesinde 20 milyon doları aşması beklenen rekor tahminiyle satışa çıkıyor.

Otomobil sektörünün en özel modellerinden biri olan 1997 model bir Ferrari F50, üretim bandından çıktığı günden bu yana geçen yaklaşık 30 yılda yalnızca 171 kilometre yol yaptı.

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Zaman kapsülünü andıran kondisyonuyla dikkat çeken bu eşsiz süper otomobil, Broad Arrow Auctions tarafından düzenlenecek müzayedede 20 milyon doların üzerinde rekor bir tahmini bedelle açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor. 31 Ekim'de Wynn Las Vegas'ta gerçekleştirilecek açık artırmanın yıldızı olması beklenen araç, ultra düşük kilometreli egzotik otomobil koleksiyoncularının gözdesi konumunda.

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Fabrikadan çıktığından beri korunuyor

Toplamda sadece 349 adet üretilen serinin 334’üncü örneği olan 107165 şasi numaralı model, F50 efsanesinin son üretim yılına ait özel bir parça niteliğinde. Ferrari’nin 1990 Formula 1 motorundan uyarladığı 520 beygir gücündeki 4,7 litrelik V12 motorunu taşıyan bu özel araç, Birleşik Krallık’a tahsis edilen yaklaşık 25 adetten biri olarak Surrey’deki Maranello Sales Ltd üzerinden teslim edildi. İkonik Rosso Corsa gövde rengini kırmızı detaylı siyah deri döşemelerle buluşturan otomobil, saf ve filtresiz mekanik sürüş deneyimini zirvede sunuyor.

İlk sahibi tarafından tescil edilmeden depolanan ve daha sonra Avrupa’daki kapalı bir koleksiyonda yalnızca birkaç sergileme amacıyla tutulan araç, düzenli trafiğe hiç çıkmadı. Son yıllarda kayış ve sıvı bakımları eksiksiz şekilde yapılan bu F50, neredeyse teslimat anındaki kondisyonunu koruması ve geç üretim serisine ait olmasıyla piyasadaki emsallerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

Las Vegas’ta koleksiyonerlerin gözü rekor satışta

Concours at Wynn Las Vegas kapsamında 31 Ekim’de düzenlenecek müzayede, modern süper ve hiper otomobillere yönelik artan küresel talebi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Son yıllarda müzayede hacimlerinde payı hızla yükselen süper otomobil pazarı, koleksiyon değeri taşıyan F50 gibi modellerde ciddi fiyat artışlarına sahne oluyor. Nitekim benzer bir F50 modelinin Ocak 2026’da Mecum müzayedesinde 12,1 milyon dolara alıcı bulduğu bilinirken, 107165 şasi numaralı bu örneğin el değmemiş kondisyonu beklentileri 20 milyon dolar seviyesine taşımış durumda.