Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yalnızca 171 Km'deki Ferrari F50 Açık Artırmaya Çıkıyor (Tahmini Ederi Dudak Uçuklatacak Cinsten)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yalnızca 171 km'de saklanan 1997 Ferrari F50, Las Vegas müzayedesinde 20 milyon doları aşması beklenen rekor tahminiyle satışa çıkıyor.

Yalnızca 171 Km'deki Ferrari F50 Açık Artırmaya Çıkıyor (Tahmini Ederi Dudak Uçuklatacak Cinsten)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil sektörünün en özel modellerinden biri olan 1997 model bir Ferrari F50, üretim bandından çıktığı günden bu yana geçen yaklaşık 30 yılda yalnızca 171 kilometre yol yaptı.

Zaman kapsülünü andıran kondisyonuyla dikkat çeken bu eşsiz süper otomobil, Broad Arrow Auctions tarafından düzenlenecek müzayedede 20 milyon doların üzerinde rekor bir tahmini bedelle açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor. 31 Ekim'de Wynn Las Vegas'ta gerçekleştirilecek açık artırmanın yıldızı olması beklenen araç, ultra düşük kilometreli egzotik otomobil koleksiyoncularının gözdesi konumunda.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yalnızca 171 Km'deki Ferrari F50 Açık Artırmaya Çıkıyor (Tahmini Ederi Dudak Uçuklatacak Cinsten)
2
2

Fabrikadan çıktığından beri korunuyor

2

Toplamda sadece 349 adet üretilen serinin 334’üncü örneği olan 107165 şasi numaralı model, F50 efsanesinin son üretim yılına ait özel bir parça niteliğinde. Ferrari’nin 1990 Formula 1 motorundan uyarladığı 520 beygir gücündeki 4,7 litrelik V12 motorunu taşıyan bu özel araç, Birleşik Krallık’a tahsis edilen yaklaşık 25 adetten biri olarak Surrey’deki Maranello Sales Ltd üzerinden teslim edildi. İkonik Rosso Corsa gövde rengini kırmızı detaylı siyah deri döşemelerle buluşturan otomobil, saf ve filtresiz mekanik sürüş deneyimini zirvede sunuyor.

İlk sahibi tarafından tescil edilmeden depolanan ve daha sonra Avrupa’daki kapalı bir koleksiyonda yalnızca birkaç sergileme amacıyla tutulan araç, düzenli trafiğe hiç çıkmadı. Son yıllarda kayış ve sıvı bakımları eksiksiz şekilde yapılan bu F50, neredeyse teslimat anındaki kondisyonunu koruması ve geç üretim serisine ait olmasıyla piyasadaki emsallerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

Las Vegas’ta koleksiyonerlerin gözü rekor satışta

2

Concours at Wynn Las Vegas kapsamında 31 Ekim’de düzenlenecek müzayede, modern süper ve hiper otomobillere yönelik artan küresel talebi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Son yıllarda müzayede hacimlerinde payı hızla yükselen süper otomobil pazarı, koleksiyon değeri taşıyan F50 gibi modellerde ciddi fiyat artışlarına sahne oluyor. Nitekim benzer bir F50 modelinin Ocak 2026’da Mecum müzayedesinde 12,1 milyon dolara alıcı bulduğu bilinirken, 107165 şasi numaralı bu örneğin el değmemiş kondisyonu beklentileri 20 milyon dolar seviyesine taşımış durumda.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Araba Ferrari

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com