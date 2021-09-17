Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, orman yangınlarından zarar gören evleri kuş bakışı kamera ile tespit edebilen ve hasar tespiti yapmak için evleri tek tek gezmeye gerek bırakmayan bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Bildiğiniz üzere ülkemiz de dahil olmak üzere geçtiğimiz aylarda dünyanın birçok noktasında hayatı durma derecesine getiren orman yangınlarıyla karşılaşmıştık. Ağaçlara, onlarca yerleşim yerine, hayvanlara ve hatta insanlara zarar veren bu orman yangınlarının ardından ev sahipleri, yangından kaçtıktan sonra ardında bıraktıkları evlerin sağlam olup olmadığı konusunda epey endişeliydi.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu soruna bir çözüm getirerek orman yangınlarından zarar gören binaları tespit edebilen bir yapay zeka geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde insanlar, kapı kapı gezip hasar tespiti yapmak yerine kuş bakışı kameralar ile hangi evin yangından zarar görüp görmediğini tespit edebilecek.

Makinenin doğruluk oranı %92

Bugüne kadarki kullanılan hasar tespit yöntemi, insanların evleri teker teker gezmesinden oluşuyordu. Süreci otomatik bir hale getirmek ve yangından hemen sonra hem arama kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde yönlendirmek hem de ev sahiplerinin merakını gidermek istediklerini belirten araştırmanın başındaki isim Marios Galanis, geliştirdikleri bu sisteme DamageMap adını verdiklerini belirtti.

Stanford Üniversitesi ve California Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının ve lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek geliştirdiği bu teknoloji, önce ve sonra fotoğraflarını karşılaştırmak yerine makineye yangın sonrası görüntülerin nasıl olabileceğine dair bazı bilgiler öğrettiler. "Bir evin yangından zarar görüp görmediğini anlamak için önceki fotoğraflarına ihtiyacımız yok, yapay zekaya da bu şekilde çalışmayı öğrettik" ifadelerini kullanan araştırmacılar, hava, uydu ve drone görüntüleri sayesinde tespit doğruluğunun %92'ye çıktığını belirtti.