'Reklam Böyle Olur' Dedirten 14 Yaratıcı Tanıtım Afişi

Bir ürünü ya da bir hizmeti tanıtırken kullanılan reklamlar, bahsi geçen ürünün ya da hizmetin başarısında önemli tol oynuyor. Dünyaca ünlü reklam ajansları, bugüne kadar oldukça ilginç tanıtım afişlerinin altlarına imzalarını attılar. Bizler de bunlardan bazılarını bir araya getirdik. İşte detaylarında kaybolacağınız ilginç tanıtım afişleri.

Dünya genelinde faaliyet gösteren markalar, yeni bir ürün veya hizmet sunmadan önce reklam ve tanıtım çalışmaları için ciddi mesai harcıyor. Ürün ya da hizmet, ancak bu çabaların sonucunda başarılı olabiliyor. Daha önce birçok kez ses getiren tanıtım çalışmalarına şahit olduk ve o ürünlerin başarıya ulaştığını gördük. Bu da tanıtım faaliyetlerinin firmalar için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyaca ünlü reklam ajansları, ses getiren reklam kampanyalarına imza atmak için yaratıcı fikirlere sahip tasarımcılarla çalışıyor. Bu tasarımcıların bugüne kadar ortaya koyduğu sayısız tanıtım afişi var ve bunlardan bazıları, ilginçlikleriyle diğerlerinden ayırılıyor. Gelin bu ilginç tasarımlara daha yakından bakalım.

1. McDonald’s: Ülkemizde 'İşte bunu seviyorum' sloganıyla faaliyet gösteren McDonald’s, bu tanıtım afişinde ilginç bir göz yanılmasını kullanmıştı.

2. Tele2: 'Küçük işletmeleri güçlendiriyoruz' sloganına sahip olan firma, bu sloganı tam anlamıyla yansıtan bir tanıtım afişi tasarlamıştı.

3. Focus Optika: Bir gözlük firması olan Focus Optika, 'Hissetmeye odaklanın' diyerek bir gözlüğün oluşturabileceği hissiyatı yansıtmayı hedeflemişti.

4 Continental: 'Hava tahmini: Güvenlik' sloganını kullanan lastik firması Continental, bozuk havalardaki sürüş güvenliğini oldukça başarılı bir şekilde görselleştirmişti.

5. Coca-Cola: İlk baktığınızda göremeyebilirsiniz ancak Coca-Cola'nın şişe açılışı esnasında oluşan köpüklere adeta duygu yüklemiş olması başarılı bir tanıtım afişini ortaya çıkarmıştı.

6. iPack: 'Akıllı paketleme' hizmetini tanıtmak için koruyucu köpük tanelerini kullanan iPack, görsel açıdan çok iyi görünen bir tanıtım afişinin altına imza atmıştı.

7. EndAgeism: Yaşlılıkla mücadele konusunda faaliyet yürüten EndAgeism, 'Cesaret asla yaşlanmaz' ve 'Yaratıcılık asla yaşlanmaz' sloganlarıyla ilginç tanıtım afişleri yayınlamıştı.

8. WWF: Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF'nin tasarladığı tanıtım afişi, 1960'larda Gürcistan'da soyu tükenen ceylanların kurtarma operasyonları sonrası 5. neslinin doğduğunu duyurmak için kullanılmıştı.

9. Ford: ABD'li otomobil devi Ford, otonom acil durum fren özelliğine sahip Ford Ranger 2020'yi tanıtmak için 'Onu gördüğün zaman, çok geç değil' sloganını kullanmış ve ilginç bir tanıtım afişi yayınlamıştı.

10. Bingo: Popüler yumuşatıcı markalarından Bingo'nun tasarladığı tanıtım afişinde 'Güzel koku hayaletin korkunçluğunu bile yok eder' mesajı verilmeye çalışılmıştı.

11. Transavia: Hollanda merkezli havayolu şirketi Transavia, düşük fiyatlı uçak biletlerine dikkat çekmek için 'Noel sonrası Noel' sloganını kullanmış ve ilginç bir tasarıma imza atmıştı.

12. Chupa Chups: Dünyanın en büyük lolipop şeker üreticisi olan Chupa Chups'un 'Sevgililer Günü' için yayınladığı tanıtım afişi, sevgililik kavramını lolipop şekerlere entegre eden ilginç tasarımı bizlere sunmuştu.

13. Nutristar: Hayvanlar için özel besinler üreten bir firma olan Nutristar'ın 'Hamile bir inek, sandığınızdan daha kırılgandır' sloganıyla yayınladığı afiş, yaratıcı tasarımlar konusunda sınırları zorlamıştı.

14. McCafé: McDonald’s firmasının kahvenin uykuyu giderici etkisine dikkat çekmek istediği tanıtım afişi, mesajı doğruca yansıtmıştı.

Firmaların reklamlarında yaratıcılık konusunda sınırları zorladığı tanıtım afişlerini sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Listemizden en beğendiğiniz çalışmayı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.