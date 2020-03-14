Beyin Yakan Hatalarla Hafızalara Kazınan 20 Film Afişi

Pek çok büyük bütçeli film, milyonlarca dolar bütçe harcanarak çekilse bile bazen çok küçük hatalar gözden kaçabiliyor. Biz de bu yazımızda üzerindeki hatalarla hafızalara kazınan 20 film afişini bir araya getirdik. Şimdiden keyifli okumalar.

Günümüz medya sektöründe yapımcılar, bir filmin veya TV dizisinin çekimi için gözünü bile kırpmadan yüz milyonlarca dolar harcıyor. Görsel efekt sanatçıları, muhteşem grafikler yaratmak için geceleri bile çalışmaya devam ediyor. Ancak bazen üzerine çok da düşülmeyen ve alelacele yapılan bir film afişi, yalnızca küçük hatalar yüzünden milyonlarca dolarlık film içeriğinden çok daha fazla dikkat çekebiliyor.

Biz de bu yazımızda tam olarak bu tür film afişi hatalarını derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin bu küçük ama yıllarca unutulmayan hatalara daha yakından göz atalım.

1. Sex and The City 2

Kim Cattrall’ın dirseği, boynundan çok daha büyük görünüyor ve önkolu normalden çok daha fazla uzun.

2. Death at a Funeral

Kırmızı alanın içerisine dikkatlice bakın; sanki bir şeyler eksik gibi, değil mi?

3. The Heat

Ünlü aktris Melissa McCarthy, şimdiye dek fazla kilolarından hiç şikâyet etmedi ancak bir grafik tasarımcı bu konuya fazlasıyla takılmış gibi görünüyor.

4. The Accidental Husband

Anladığımız kadarıyla bu posteri düzenleyen grafik tasarımcı, Uma Thurman’ın dirseğini tam olarak nereden birleştireceğine bir türlü karar verememiş.

5. G-Force

İlk bakışta her şey normal görünebilir fakat pes etmeyin ve daha yakından bakın. Küçük bir ipucu: Sincap, cama sırtı dönük bir şekilde duruyor.

6. Spider-Man 2

Bu posterin tasarımcısı, büyük olasılıkla insan anatomisi hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Belki de Kirsten Dunst’ın kolu gereğinden fazla uzundu ve böylece Spider-Man’e rahatça sarılabildi, kim bilir?

7. The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro

Bir başka Spider-Man filmi, bir başka hata ve yine inanılmaz uzun kollar. Filmin başrol oyuncusu Emma Stone’un kolu sizce de inanılmaz derecede uzun durmuyor mu?

8. Everybody’s Fine

Kamerayı tutan el, sanki Robert De Niro’ya değil de bir başkasına aitmiş gibi görünüyor. Aksi takdirde böyle bir açıdan bu karenin nasıl çekileceğini hayal etmek oldukça zor.

9. Highlander: Endgame

Kılıcı tutan ele dikkatli bakın; avcunun içinee değil de elinin üzerine alelade yerleştirilmiş gibi.

10. Dragonheart: A New Beginning

Kırmızı alana dikkatli bakın ve kılıçtaki parmakları sayın. Evet, sanki bir şeyler eksik kalmış.

11. Bangkok Dangerous

Görünüşe göre Nicholas Cage'in elinde bir şey tutması gerekiyordu ancak tasarımcı bunu unuttu. Zira Cage’in elini neden bu şekilde tuttuğunun başka bir mantıklı açıklaması bulunmuyor.

12. Snakes on a Plane

Hangi kuyruk, hangi yılana ait? Aman fazla bakmayın, beyniniz bulanabilir.

13. 16 Blocks

Bu posterde, Bruce Wills’in bıyığının olmaması ancak filmde olması dışında sorun yok. Ayrıca parmağı tetikte olmasa bile ateş etmesi de gözlerden kaçmıyor.

14. Street Kings

Anlaşılan Keanu Reeves, tetiğe basmadan ateş etmenin yolunu bulmuş.

15. Godzilla: King of the Monsters

Filmin ilk çıktığı zamanlarda bu poster, bazı skandallara dahi yol açmıştı. İzleyiciler, Godzilla’nın suyun üstünde nasıl ayakta durduğunu hâlâ anlayabilmiş değil.

16 Ride Along

Bu postere baktığımızdaysa tasarımcının, karakterleri oldukça garip bir şekilde yerleştirdiğini görebiliyoruz. Bu noktada oyuncuların gerçek hayatta neredeyse aynı boyda olmaları dışında herhangi bir sorun yok. Bir de takılacak olursanız isimlerin mevcut durumda ters durduğunu da söyleyebiliriz.

17. Arrival

Bilmeyen biri için bu poster oldukça normal görünebilir. Ancak kırmızı daire içine alınan Oriental Pearl Tower, aslında Hong Kong’da değil, Şanghay’da bulunuyor.

18. I Am Wrath

Tasarımcının bu posteri hazırlarken ne düşündüğünü bilemiyoruz fakat Jonh Travolta’nın kafasının vücuduna göre oldukça orantısız olduğunu görebiliyoruz.

19. Chef

Scarlett Johansson'ın elleri başından farklı bir ten rengine sahip. Öte yandan Sofia Vergara’nın fotoğrafı da sanki kırmızı halıda çekilmiş ve sonradan postere eklenmiş gibi görünüyor. Ayrıca başının da vücuduna göre çok orantısız olduğunu söyleyebiliriz.

20. The Greening of Whitney Brown

Mini Cooper’ın arka koltuğuna gerçek bir at koymanın neredeyse imkânsız olduğunu fark ettiğinde bu tasarımcının yüzünün nasıl bir hâl aldığını merak ediyoruz.

Milyonlarca dolar bütçe harcanarak çekilen bu filmlerin afişlerinde nasıl böyle basit hataların yapıldığını anlamış değiliz. Peki, sizin bu posterlerde fark ettiğiniz başka hatalar var mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.