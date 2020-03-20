Oppo, yeni yarı kablosuz kulaklıklarını tüketicilerin beğenisine sundu. 30 Mart'ta Amazon üzerinden satın alınabilecek "Enco M31" isimli bu kulaklıklar, Bluetooth 5.0 ile yüksek kalitede veri iletimi sunuyor ve özel bir yapay zekayla da gürültüleri engelliyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına da resmen giriş yapan Çinli teknoloji üreticisi Oppo, şu sıralar giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda özellikle de kablosuz kulaklık modelleriyle ön plana çıkmayı başaran şirket, şimdi yeni bir yarı kablosuz kulaklık modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni kablosuz kulaklığının fiyatını açıklamayan Oppo, kulaklıkların kısa bir süre sonra satışta olacağını duyurdu.

Oppo, yakın bir geçmişte Enco Free, Enco W31 ve Enco Free True isimli kablosuz kulaklıklarıyla tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Şirket şimdi de "Enco M31" olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modellerini tüketicilerle buluşturdu. Bant şeklinde üretilen Enco M31'ler, 30 Mart itibarıyla dünyanın en popüler e-ticaret platformu olan Amazon'dan satın alınabilecek.

Karşınızda Oppo Enco M31

Oppo Enco M31, 990 kbps'e kadar veri iletim hızı sunabiliyor. Bu yeteneğini sahip olduğu Bluetooth 5.0 ve LDAC desteğine borçlu olan kulaklıklar, sahip olduğu bağımsız bass odacıklarıyla da iyi bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Özel bir yapay zeka algoritmasına sahip olan Enco M31, bu algoritma sayesinde görüşme sırasında arka plan gürültüsünü azaltmayı hedefliyor.

Oppo, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü Enco Free True modelini yaklaşık 105 dolar, Enco W31 modelini ise yaklaşık 60 dolardan satışa sunmuştu. Oppo'nun şimdi duyurduğu Enco M31 fiyatının ise çok daha uygun, yaklaşık 20 dolar (yaklaşık 130 TL + vergiler) olması bekleniyor. Elbette son söz, 30 Mart'ta bizzat Oppo tarafından söylenecek.