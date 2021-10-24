Kehribardaki Yengeç, Kara Yengeçlerinin Yaşını Belirledi

Çin’de bulunan bir kehribar parçasındaki 2 mm’lik yengeç fosili, kara yengeçlerinin ilk ortaya çıktığı zaman bilgisini güncelledi. Evrimsel boşluğu dolduran yaklaşık 100 milyon yıllık fosil, kara yengeçlerinin 100 ila 125 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösterdi.

Kehribar kalıpları, milyonlarca yıl önce oluşurken canlıları da içine hapsedebildiği için hayvanların uzak geçmişte neye benzediğine ve genel olarak evrime dair birçok bilgiyi bizlere sağlıyor. Yeni bir parça da eski bir yengeç türünün en iyi korunmuş halini bizlere sunuyor.

Çin’de bulunan bir kehribar parçası, içinde barındırdığı 2 mm’lik yengeç fosiliyle bilim insanlarını heyecanlandırdı. Türünün en iyi korunmuş örneği olan yengeç, yengeçlerin evriminde tanımlanamayan milyonlarca yıllık boşluğu doldurdu.

Kehribara hapsolmuş 100 milyon yıllık yengeç fosili:

Fosili inceleyen Alberta Üniversitesi araştırmacıları, evrimsel boşluğu dolduran yengeç hakkında “Bu yengeç, bize yengeçlerin yaşadığı döngü hakkında ilginç bir hikaye anlatıyor. Yengeç evrimi çok heyecan duyulan bir konu; çünkü tarih boyunca yengeç benzeri birçok tür, birbirinden bağımsız şekilde evrimleşti.”

Şu ana kadar yengeçlerin denizlerden ayrılıp kara yengeçleri ve sonrasında tatlı su yengeçleri olarak ayrıldığı zaman, 50 ila 70 milyon yıl önceye tarihleniyordu. Yengeçi inceleyip DNA ve RNA fark ve benzerliklerinin toplanmasıyla oluşturulan moleküler kayıtlara işleyen bu araştırmacılarsa kara ve deniz olarak yaşanan ayrımın 100 ila 125 milyon yıl önce yaşandığını saptadı.

Bilgisayarda yapılan taramalarla birlikte 100 milyon yaşındaki yengeçin ‘mükemmel’ durumda olduğu ve tek bir anteninin dahi eksik olmadığı görüldü. Yavru olduğu tahmin edilen ve “Cretapsara athanata” adı verilen yengecin hem karada, hem de tatlı suda yaşamış olduğu düşünülüyor.