Yeni iOS güncellemesiyle birlikte Apple, hiç karışmak istemeyeceği bir tartışmanın rüzgarına kapıldı.

Yeni güncellemelerle iPhone’ları gerek güvenlik gerekse de özellik açısından geliştiren Apple, kültürel konulardan da payını alarak farklı değişikliklere gidiyor. Bunların en öne çıkanları da çoğunlukla emojiler oluyor. Şirketin şimdiye kadar farklı meslek dallarına, etnik gruplara ve azınlıklara klavyesinde yer verdiğini gördük.

Bu emojileri aramayı da kolaylaştırmak adına Apple, emojiyi ayağınıza getiren “predictive emoji” isimli bir özelliğe de sahip. Bu özellik sayesinde bir duygudan bahsettiğinizde onu temsil eden emoji klavyede öneriliyor. Aynı şekilde bir ülkeden bahsederken de emojisini görebiliyorsunuz. Şirketin başı, tam da bu ülke emojileri yüzünden ağrıyor.

Kudüs yazıldığında Filistin bayrağı öneriliyor.

Filistin bayrağı emojisi sunuluyor. Bu durum, bu güncellemeden hemen önce telefonumda meydana gelmiyordu. Aşağıda, bırakın yanlış olanı, kendi uluslarının bayraklarını sunmayan başkentlerin bir listesi var. İsrail'e karşı çifte standart göstermek, Yahudi halkına karşı ırkçılığın bir türü olan antisemitizmin bir biçimidir. Lütfen bunun şirketinizin kasıtlı bir eylemi olup olmadığını veya hileli programcılar üzerinde hiçbir kontrolünüzün olup olmadığını açıklayın. Saygılarımızla, - antisemitizmin küresel yükselişinden endişe duyan Yahudi bir kadın." "Yazılımımı az önce iOS 17.4.1 sürümüne yükselttim ve şimdi İsrail'in başkenti Kudüs'ü yazdığımda banasunuluyor. Bu durum, bu güncellemeden hemen önce telefonumda meydana gelmiyordu. Aşağıda, bırakın yanlış olanı, kendi uluslarının bayraklarını sunmayan başkentlerin bir listesi var. İsrail'e karşı çifte standart göstermek, Yahudi halkına karşı ırkçılığın bir türü olan. Lütfen bunun şirketinizin kasıtlı bir eylemi olup olmadığını veya hileli programcılar üzerinde hiçbir kontrolünüzün olup olmadığını açıklayın. Saygılarımızla, - antisemitizmin küresel yükselişinden endişe duyan Yahudi bir kadın."

iPhone’larda sadece Birleşik Krallık klavyesinde rastlanan bu durum, sosyal medyada oldukça büyük tepki topladı. Tabii İngilizce’de bu bölgeye Kudüs değil, ‘Jerusalem’ dendiğini ve bu kelime yazıldığında Filistin bayrağı emojisinin çıktığını belirtelim. Güncel karmaşayı görmezden geldiğimizde Kudüs, İsrail sınırları içerisinde bir şehir olarak görünüyor.

Apple, söz konusu değişimin kasıtlı yapılmadığını ve güncellemeden kaynaklandığını söyledi. Ek olarak bunun bir sonraki güncellemede düzeltileceğini de belirtti. Bu da tekrardan İsrail bayrağı çıkacağı anlamına geliyor. Fakat şüphesiz bu da tepki çekecektir. Farklı sektörlerden çok sayıda kişi, Apple’ı provokatif ve yahudi düşmanı olmakla suçladı. Tepki gösterenlerden bazıları, Kudüs haricinde diğer şehirler yazıldığında herhangi bir ülke bayrağı emojisi çıkmadığını da söyledi.

Apple’ın bu tarz otomatik değişiklikler yüzünden çok kez başının yandığını gördük. Siz ne düşünüyorsunuz.