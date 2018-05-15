1 Ay Boyunca Oruç Tutulduğunda Vücutta Neler Olur?

Müslümanların Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacağı güne girmişken, sizler için Ramazan ayında oruç tutulan bir vücutta olanları derledik.

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Sahur sofraları kurulacak, evin babası işten gelip televizyon başında Akşam Ezanı'nın okunmasını bekleyecek. Hurmalar yenecek ve iftarlar açılacak. Peki, Ramazan Bayramı'na kadar uzanan bu süreçte vücudumuzda neler olacak?

İlk 3 Gün

İnsan vücudunun oruç tuttuğunu idrak etmesi, sahurda yediği yemekten tam 8 saat sonra başlıyor. Yani oruçla ilgili açlık ve stres hissi bu raddede başlıyor. Nitekim 8. saat sonunda vücudunuz yediğiniz bütün besini sindirmiş olacak. Burada susuzluk ve sigara gibi alışkanlıkların yarattığı etkiyi elbette işin içine katmıyoruz. 8. saatten sonra, vücudunuz enerji ihtiyacını karaciğerdeki ve kaslardaki glükozdan karşılıyor. Glükoz da sona erdiğinde, enerji kaynağı üretmek için yağlara yönelecek olan vücudunuz yavaş yavaş yağlardan arınır hale geliyor.

3. ve 7. Gün Arası

Vücudun oruca alışmaya başladığı sürece geldik. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken şey, sahurda karbonhidrat bazlı yiyeceklere yönelmek ve protein, tuz ve su gibi besinleri vücudun ihtiyacı oranında tüketmek olacaktır.

8. ve 15. Gün Arası

Vücudun artık oruç düzeninizi fark ettiği ve kurduğunuz bu yemek yeme periyodunu anlamaya başladığı döneme girdik. Cambridge Üniversitesi Yoğun Bakım Danışmanı Razeen Mahroof, bu süreçle ilgili şunları söylüyor: "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

16. ve 30. Gün Arası

Ramazan ayının son dönemi ise vücudunuzun 'detoks' sürecine girdiği evre oluyor. Organlar daha önce olduğu gibi maksimum kapasiteyle çalışmaya tekrardan başlıyor. Hafıza, konsantrasyon ve stres seviyeniz normale dönüyor ve vücut toksinlerden arınmaya başlıyor.

Ramazan vücudumuz için olumlu mu oluyor olumsuz mu, Dr. Mahroof bu konuda şöyle konuşuyor: "Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp günbegün oruç tutulmasını önermiyoruz."

Özetle Ramazan, vücudun tolere edebileceği bir süreç. Bununla birlikte Ramazan dışında da oruç tutma niyetiniz varsa, bunu gün aşırı değil; haftalık olarak 5/2 şeklinde periyotlandırmanız öneriliyor. Elbette hem sahurda, hem de iftarda yemeği abartmayarak. Hem gönlünüzün, hem de aklınızın daha zinde olmasına sebep olacak bir Ramazan geçirmenizi diliyoruz.