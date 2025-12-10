Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, 3 ay pil ömrü başta olmak üzere harika özelliklerle donatılan yeni Mijia elektrikli tıraş makinesini duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev aletlerinden telefonlara kadar her türden ürünüyle dikkat çekmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise şirket, Çin’de sessiz sedasız yepyeni bir ürün tanıttı. Mijia serisine dahil olan bu ürün, bir **elektrikli tıraş aleti **olarak geliyor ve dikkat çeken özellikler sunuyor.

Xiaomi’nin klasik traş aletlerine benzeyen tasarıma sahip yeni cihazı, paslanmaz çelik iç bıçakla birleştirilmiş çift halkalı oluklu bıçak sistemine sahip. Bu kurulum tıraş verimliliğini yaklaşık** %48 oranında artırırken** rahatsız edici çekme hissini** %70 oranında azaltıyor**.

90 gün pil ömrü

Xiaomi, tıraş başlığının içinde sakal yoğunluğuna göre güç çıkışını ayarlayan akıllı bir çiple desteklenen yüksek hızlı bir motora yer vermiş. Böylece birkaç günlük sakal uzamasından sonra tıraş oluyorsanız modlarla uğraşmanıza gerek kalmadan otomatik olarak daha yüksek bir güç seviyesine geçiş yapabiliyor.

Konfor için bıçak tutucu yaklaşık 1,76 milyon silikon bazlı mikro boncukla kaplanmış. Şirkete göre bu sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olarak hassas cilde sahip kişilerin işine yarayabiliyor. Başlığının 360 derece dönme özelliğiyle geldiğini de ekleyelim.

Bunlar dışında tıraş makinesinde tıraş basıncını gösteren 3 renkli ışık halkası, hem ıslak hem kuru tıraşlarda kullanmanızı sağlayan IPX8 su geçirmezlik derecesi, seyahat kiti, saklama çantası, USB-C şarj gibi özellikler var. En dikkat çeken kısımlarından biri ise 90 gün, yani üç ay pil ömrüne sahip olması. Cihaz, henüz piyasaya sürülmedi. Fiyatı da belli değil. Şimdilik sadece test kullanıcılarına sunuluyor.