Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Türk bir oyun geliştiricinin"GTA klonu" olarak nitelendirdiği yeni oyunu ALATURKA'nın ilk fragmanı ve Steam sayfası yayımlandı. Oyunun tanıtılmasıyla birlikte sosyal medyada pek çok tartışma yaşandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir Türk geliştiricinin baştan aşağı canlı yayınlarda ve topluluğunun yorumlarıyla geliştirdiği, kendi tabiriyle "GTA klonu" oyunu ALATURKA, Steam'deki yerini aldı.

ALATURKA'yı 140+ saatte 40'dan fazla canlı yayında geliştirdiğini söyleyen Burak Akşahin'in fragmanını yayımladığı ALATURKA, Türk oyuncu topluluğundan olumlu yorumlar aldı. Oyunun sanat tasarımı ve grafikleri GTA 3'ü fazlasıyla andırırken, mekanikler de şimdiye kadar beğeni kazanmış durumda.

ALATURKA fragmanı

ALATURKA nasıl geliştirildi?

2

Geçen sene ilk defa YouTube kanalında yaptığı canlı yayınlarda, 1 aylık bir hedef koyarak eğitim içeriği olarak bir oyun geliştirdiğini, böylece oyun geliştirmeye başlayan bir kişinin bir oyunun geliştirilmesine canlı canlı şahit olabileceğini, isterse de baştan sona izleyerek kendisinin aldığı oyun tasarımı kararlarını farklı alarak, daha farklı görseller ve daha farklı mekanikler yazarak kendi oyunlarını yapabileceğini söyleyen Burak Akşahin, ALATURKA'nın geliştirme sürecinin de bu vizyondan doğduğunu belirtiyor.

Ancak oyunun GTA 3 benzeri görünümü ve amatör yapısı, projeye hakim olmayan kişilerden olumsuz yorumlar da aldı. Bu yorumlar üzerinde bir açıklama paylaşan Burak Akşahin, ALATURKA dâhil olmak üzere bu tarz oyun geliştirme süreçlerindeki asıl hedefini ve vizyonunu şu şekilde paylaştı:

ALATURKA nasıl bir oyun?

ALATURKA

Ömründe yaşadığı küçük köyünden dışarıya adımını atmamış taşralı bir genç olarak, iki kıta üzerine kurulu dünyanın başkenti Bosforus'a geldin. Cebinde beş kuruş yok ama hedefin büyük: Para biriktirmek.

Burada insanlar koşturur, trafik tıkanır, martılar çığlık atar. Sokakların dilini öğren, mermilerden kaç ve her bir kuruş için dişini canına kat. Retro oyunların o ağır, affetmeyen sürüş fiziğinde ustalaş. Legal-illegal birçok işte yerel halkla tanış, mahalle çeteleriyle dalaş, aynasızlardan kaç ve geleneksel ALATURKA yemekleriyle hayatta kal. Unutma, bir lira bir liradır.

Siz de buradan ALATURKA'nın Steam sayfasına gidebilir ve oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.

ALATURKA'nın geliştirme sürecine dair videolara Burak Akşahin'in YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

