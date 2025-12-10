Tümü Webekno
Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, elektrikli konsept MPV modeli ELO'yu duyurdu. Oldukça dikkat çeken özelliklere sahip olan otomobil, Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. İşte hem tasarımıyla hem kabiniyle çok konuşulacak Citroen ELO'nun özellikleri...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Citroen, mobiliteyi arşa taşımayı hedefleyen yeni MPV modeli "ELO"yu duyurdu. Şu an için konsept aşamada olan 4 metre uzunluğundaki otomobil, ilginç tasarımı, elektrikli yapısı ve işlevsel iç tasarımı ile gündeme bomba gibi düşecek gibi duruyor. Citroen ELO, 9 Ocak'ta başlayacak Brüksel Otomobil Fuarı etkinliklerinde resmî olarak tanıtılacak.

Citroen ELO konsepti, firmanın yeni nesil otomobillerinde kullandığı tasarım dilini benimsiyor. Bu bağlamda; sert hatlar, aydınlatmalı logo ve LED destekli dörtgen farlar ELO'yu doğrudan öne çıkarıyor. Bu MPV'nin arka kısmında da yine dörtgen aydınlatmaları ve aydınlatmalı Citroen logosunu görüyoruz. ELO, son dönemlerde gördüğümüz hiçbir otomobile benzemiyor da diyebiliriz.

Karşınızda Citroen ELO

Başlıksız-1

Citroen'in yeni MPV'si, en çok da iç mekânı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu otomobilde 6 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunuluyor. Sürücü, ön kokpitte tek başına oturuyor ve istediği zaman koltuğunu 180 derece döndürebiliyor. Küçük ve sade bir direksiyonun arkasındaki alanın tamamında bir ekran barındıran Citroen ELO, zıt yönlerde açılan kapıları ve orta direğin olmaması ile 1,92 metre uzunluğunda bir açıklık sağlıyor. Bu durum, olası bir yük taşıma senaryosunda da büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca arka koltuklar tamamen yatırılıp, yatak pozisyonuna getirilebilecek.

Başlıksız-1

Citroen, ELO'nun motor özellikleri ve performansına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu MPV, doğuştan elektrikli olacak. Hatta şirket, ELO için özel bir platform inşa etti. Elektrikli motorun arka aksa yerleştirilmesini sağlayan platform, sahip olduğu tasarım ile maksimum kabin alanı sunulmasını sağlamış durumda.

Başlıksız-1

Citroen ELO'nun konsept aşamada olduğunu söylemiştik. Buradan yola çıkarak, bu haberde bahsettiğimiz özelliklerin tamamının seri üretim versiyonda bulunmayabileceği ihtimalini hatırlatalım. Bakalım şirket, Brüksel Otomobil Fuarı'nda neler açıklayacak ve bu otomobilin fiyatı ne olacak...

2026 Model Opel Astra Duyuruldu: Yepyeni Özellikleriyle Mest Edecek! 2026 Model Opel Astra Duyuruldu: Yepyeni Özellikleriyle Mest Edecek!
