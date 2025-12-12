Yeni Renault Clio, Yeni Volkswagen T-Roc ve Yeni Mercedes-Benz CLA'nın EuroNCAP Sonuçları Açıklandı

Euro NCAP, Türkiye'de büyük ilgi görecek yeni Mercedes-Benz CLA, yeni Renault Clio ve yeni Volkswagen T-Roc'un çarpışma testi sonuçlarını yayımladı. İşte Clio'nun 4 yıldız, diğer modellerin 5 yıldız aldığı testlerle ilgili detaylar...

Dünyanın en prestijli otomobil test platformlarından Euro NCAP, 2025 yılının son sağlamlık testlerini de gerçekleştirdi. Bu bağlamda; onlarca aracı çarpışma testine sokan ekip, Türkiye'de çok sevilen otomobiller için de resmî sonuçları açıklamış oldu. Peki o otomobiller hangileriydi?

Euro NCAP'in son test grubunda yer alan otomobillerden bir tanesi, Mercedes-Benz'in tamamen yenilenen CLA modeliydi. Ayrıca Şubat 2026'da satışa sunulacak Renault Clio ile Volkswagen'in çok uzun zaman sonra yenilediği T-ROC modeli de Euro NCAP testlerine girdi. Peki sonuçlar nasıl? Dilerseniz lafı daha uzatmadan bu üç otomobilin sonuçlarına bakalım.

Renault Clio Euro NCAP sonuçları:

Renault Clio, 2025 testlerinde "Küçük Aile Arabası" sınıfında ter dökerek yetişkin yolcu korumasında %79, çocuk yolcu korumasında ise %82 gibi iddialı skorlara imza attı. Özellikle yan bariyer çarpışma testlerinde kritik bölgeleri koruma konusunda tam not alarak yolcularını adeta bir kale gibi savunmayı başaran model , önden çarpışmalarda sürücünün göğüs kafesi korumasında "zayıf" notu alarak nazar boncuğunu taktı. Arka koltuktaki minikler için genel korumanın başarılı seviyede olduğunu, ancak önden çarpmalarda 6 yaşındaki çocuk mankenin boyun güvenliğinde sonucun "sınırda" kaldığını da eklemeden geçmeyelim. Bu zaten beşinci yıldızın engellenmesine neden oldu.

Teknoloji ve yaya güvenliği tarafına baktığımızda ise Clio, dışarıdakileri de en az içeridekiler kadar düşünüyor; savunmasız yol kullanıcılarını koruma kategorisinden %80 puan alarak yaya ve bisikletlileri algılama sisteminin başarısını kanıtladı. Güvenlik asistanlarında %73 başarı oranını yakalayan araçtaki AEB (Otonom Acil Frenleme) sistemi, diğer araçlara tepki verme konusunda "iyi" derecesiyle sınıfı geçti. Ayrıca sürücü yorgunluk tespiti ve şeritten çıkmayı önleyen asistanların standart olarak sunulması, Clio'nun hanesine teknolojik bir artı olarak yazıldı.

Renault Clio çarpışma testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Mercedes-Benz CLA Euro NCAP sonuçları:

Mercedes-Benz CLA, Euro NCAP sahnesine o bildiğimiz "Alman disiplini" ile çıkarak yetişkin yolcu korumasında %94, çocuk yolcu güvenliğinde ise %89 gibi etkileyici skorlara imza attı. Yan bariyer çarpışmalarında kusursuz bir performans sergileyerek tam puanı cebine koyan model , daha sert olan yan direk testinde göğüs korumasında "sınırda" kalsa da genel güvenlikten ödün vermedi. Ön çarpışmalarda yaşam alanını son derece stabil tutan CLA, premium sınıfın hakkını sadece konforla değil, sağlam şasisiyle de verdiğini kanıtlıyor.

Asıl şovu ise dışarıda ve dijital tarafta yapıyor; savunmasız yol kullanıcılarını korumada %93 gibi zirveye oynayan bir puan alan araçta, çarpışma anında devreye giren ve darbeyi yumuşatan "Aktif Kaput" sistemi bulunuyor. Güvenlik asistanlarında %85 başarı oranını yakalayan CLA, otonom frenlemenin ötesine geçerek "doğrudan göz takibi" yapan sürücü izleme sistemiyle yorgunluk ve dikkatsizliği anında tespit ediyor.

Mercedes-Benz CLA çarpışma testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Volkswagen T-Roc Euro NCAP sonuçları:

Volkswagen T-Roc, "Küçük SUV" sınıfının popüler oyuncusu olarak yetişkin yolcu korumasında %91 , çocuk yolcu güvenliğinde ise %87 puanla güven tazeledi. Yan çarpışma ve direk testlerinin tamamından tam puan alarak kapılarını adeta çelik bir duvara dönüştüren model, önden çarpışmalarda karşı tarafa biraz "agresif" bir kaza ortağı olduğu için eleştirilse de kendi yolcusunu korumayı bildi. Ancak arka koltukta oturanlar dikkat; tam genişlikteki bariyer testinde arka yolcunun göğüs kafesi koruması "sınırda" (marginal) kalarak karnesine küçük bir kırık not olarak eklendi.

Dışarıdaki dünyaya karşı oldukça hassas davranan T-Roc, savunmasız yol kullanıcılarını koruma kategorisinde %87 gibi yüksek bir skor yakalayarak yaya ve bisikletlilerin de dostu olduğunu kanıtladı. Güvenlik asistanlarında %77 ile sınıfı geçen araçta, otomatik acil frenleme sistemi (AEB) diğer araçlara karşı gayet başarılı çalışıyor. Ancak teknoloji tarafında CLA kadar "biri bizi gözetliyor" durumu yok; sürücü izleme sistemi yorgunluğu tespit etse de dikkatin dağıldığını anlayan doğrudan bir kamera sistemi yerine daha geleneksel (indirekt) yöntemler kullanıyor.

Volkswagen T-Roc çarpışma testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: