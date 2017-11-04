20. Yüzyılda 21. Yüzyılı Nasıl Hayal Ediyorlardı?

1900'lü yıllarda 2000'li yılları çok güzel bir şekilde hayal edip resmetmişler.

1900 yılında Alman çikolata şirketi Hildebrands, 2000 yılında yaşamın harikalarını hayal eden bir dizi kartpostal üretti. İyimser sunumlar, Viktorya tarzındaki insanları, yüzyılın ilerleyen teknolojik ilerlemesiyle sınırsız boş zaman ve konforun tadını çıkarmayı öngörüyordu. Belki tablet telefon bilgisayar yok ama tam bir steampunk gelecek olarak söz edebiliriz.

Kişisel uçuş makineleri. Günümüzde yeni yeni bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz askeri uçuş ekipmanlarına benziyor.

Yürüyen kaldırımlar. Aslında yürüyen merdivene çok yakın bir tahmin.Çok nadir yerlerde olsada yürüyen kaldırımlara rastlamak mümkün.

Tren rayları üzerinde gezen şehirler. Biraz uzak bir tahmin olmuş ama yürüyen ada var o olmazmı?

2000 lerin tiyatrosu olarak düşünüldü ve gerçekten televizyona çok yakın bir tahmin.

Hava kontrol makinası, Almanya gibi hava durumunun saat başı değiştiği bir ülkede herkesin hayal edeceği bir teknoloji gerçekten.

Tren ve gemi karışımı birşey düşünülmüş, ama ne amaçla kullanılması dusunuldüğünü merak ediyorum.

Su geçirmeyen şehir çatıları. Gerçekten Almanyanın en büyük sorunlarından birisi sürekli değişen hava durumu.

Turistik deniz altılar. Çok yaygın olmamakla birlikte günümüzde bulunuyor ve suyun derinliklerini keşvetmek gerçekten büyük bir zevk.

Kuzey kutubunda turizm. Resimde de buzlar erimiş,küresel ısınmanın ilk kez 1850 yıllarında başladığını hatırlatmakta fayda var.

Güvenlik güçleri için x-ray izleme cihazları, x-ray dürbünler düşünülürse haklı bir tahmin.

Balon yardımıyla suyun üstünde yürümek. Böyle bir teknoloji bügün yapılabilir ancak çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum.

Gerçekten çok sakin ve saf duygularla resmedilmiş ama bence biraz adrenalin eksik kalmış. Peki, siz bu görseller hakkında neler düşünüyorsunuz?