1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Elektrikli otomobillerdeki en büyük sorunlardan biri olan menzil problemi, geliştirilen yeni bataryalarla yavaş yavaş çözülüyor gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil sektöründe uzun süredir beklenen gelişmeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Katı hâl batarya teknolojisi geliştiren ABD merkezli Factorial Energy, gerçek yol testlerinde tek şarjla 1.200 kilometreden fazla menzil sunmayı başardı. Bu önemli başarıdan sonra şirket, bataryalarını 2027’ye diğer otomobil üreticilerine sunmak için borsaya açılmaya hazırlanıyor.

Mercedes EQS’in modifiye edilmiş bir versiyonuna yerleştirilen Factorial’ın katı hâl bataryaları, Eylül ayında 1.200 kilometreyi aşan bir sürüşü şarj etmeden tamamladı ve test sonunda batarya hâlâ tam anlamıyla bitmemişti. Mercedes’in “gerçek bir game changer” olarak tanımladığı bu yeni bataryalar, daha uzun menzil, daha hafif yapı ve daha yüksek verimlilik vadediyor.

Gelecekte pek çok marka bu bataryaları kullanmaya başlayabilir

Factorial Energy hâlihazırda Mercedes-Benz, Stellantis ve Hyundai Motor gibi dev otomotiv markalarıyla birlikte çalışıyor. Stellantis, Jeep ve Ram modelleri için test edilen batarya hücrelerinin yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj kabiliyeti ve zorlu sıcaklık koşullarındaki dayanıklılığını da testlerde göstermiş durumda.

Şirket, büyümesini hızlandırmak için Cartesian Growth Corporation III adlı bir SPAC ile birleşerek halka açılmayı planlıyor. 2026 ortasında tamamlanması beklenen bu birleşme sonrası Factorial, Nasdaq’ta FAC koduyla işlem görecek. Yaklaşık 1,1 milyar dolar değerlemeye ulaşacak şirket, bu süreçte 100 milyon dolarlık yeni finansman elde etmeyi planlıyor.