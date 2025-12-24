Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Elektrikli otomobillerdeki en büyük sorunlardan biri olan menzil problemi, geliştirilen yeni bataryalarla yavaş yavaş çözülüyor gibi görünüyor.

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli otomobil sektöründe uzun süredir beklenen gelişmeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Katı hâl batarya teknolojisi geliştiren ABD merkezli Factorial Energy, gerçek yol testlerinde tek şarjla 1.200 kilometreden fazla menzil sunmayı başardı. Bu önemli başarıdan sonra şirket, bataryalarını 2027’ye diğer otomobil üreticilerine sunmak için borsaya açılmaya hazırlanıyor.

Mercedes EQS’in modifiye edilmiş bir versiyonuna yerleştirilen Factorial’ın katı hâl bataryaları, Eylül ayında 1.200 kilometreyi aşan bir sürüşü şarj etmeden tamamladı ve test sonunda batarya hâlâ tam anlamıyla bitmemişti. Mercedes’in “gerçek bir game changer” olarak tanımladığı bu yeni bataryalar, daha uzun menzil, daha hafif yapı ve daha yüksek verimlilik vadediyor.

Gelecekte pek çok marka bu bataryaları kullanmaya başlayabilir

2

Factorial Energy hâlihazırda Mercedes-Benz, Stellantis ve Hyundai Motor gibi dev otomotiv markalarıyla birlikte çalışıyor. Stellantis, Jeep ve Ram modelleri için test edilen batarya hücrelerinin yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj kabiliyeti ve zorlu sıcaklık koşullarındaki dayanıklılığını da testlerde göstermiş durumda.

Şirket, büyümesini hızlandırmak için Cartesian Growth Corporation III adlı bir SPAC ile birleşerek halka açılmayı planlıyor. 2026 ortasında tamamlanması beklenen bu birleşme sonrası Factorial, Nasdaq’ta FAC koduyla işlem görecek. Yaklaşık 1,1 milyar dolar değerlemeye ulaşacak şirket, bu süreçte 100 milyon dolarlık yeni finansman elde etmeyi planlıyor.

Volkswagen, Araba Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam Yaptı: İşte Aralık 2025 Güncel Fiyatları! Volkswagen, Araba Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam Yaptı: İşte Aralık 2025 Güncel Fiyatları!
2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar) 2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim