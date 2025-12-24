Tümü Webekno
Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung, Galaxy S26 Ultra ile devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atacak gibi görünüyor. One UI 8.5 kodlarında yapılan tespitlere göre Galaxy S26 Ultra, takıp çıkarılabilen üçüncü taraf kamera ekipmanlarını destekleyecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un artık sona gelen 2026 model amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. One UI 8.5'in Kamera uygulamasının kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, Samsung'un devrim niteliğinde bir hamle yapmaya hazırlandığını gözler önüne sermiş oldular.

2025 yılı, Çinli akıllı telefon üreticiler için oldukça hareketli geçti. Özellikle de OPPO ve vivo, telefonlarına takılan profesyonel kamera ekipmanları ile dikkat çekmeyi başardılar. İşte Samsung da tam olarak buna odaklanmış gibi görünüyor. Eğer One UI 8.5'in kodlarında yapılan tespit doğru ise Galaxy S26 Ultra, takıp çıkarılabilen kamera aksesuarlarını destekleyecek.

Dünyaca ünlü markaya referans veriliyor!

Başlıksız-1

One UI 8.5'in Kamera uygulamasının kodları, dünyaca ünlü kamera ekipmanları üreticisi TILTA'ya referans veriyor. Kodlar içerisinde bu markanın ürünlerinin desteklendiği ifade ediliyor. Henüz çalıştırılamayan kod blokları, özelliğin Galaxy S26 Ultra'ya özel olabileceğini düşündürüyor. Ancak şu an için bununla ilgili bir doğrulama yok.

Samsung Galaxy A37 ve A57'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Neler Değişecek?

Samsung'un Galaxy S26 ile TILTA markasına destek vermeye başlayacak olması, profesyonel fotoğrafçılık ve video çekimleri için kritik önem arz edecek diyebiliriz. Çünkü TILTA, zaten iPhone'lar için donanım üretimi yapıyor. Bunun Samsung cephesine yayılmaya başlaması, Apple ile Samsung arasında yeni bir rekabetin kapılarını aralayacak gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

