Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Samsung'un geçmişte BOE ile olan hukuki süreçlerin ardından ilginç bir şekilde BOE üretimi ekranları kullanmaya başlayacağı iddia ediliyor.

Samsung cephesinden teknoloji dünyasını şaşırtan bir iddia geldi. Yeni bir rapora göre Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisi telefonlarında Çinli BOE firmasının ürettiği OLED ekranları kullanmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da bunlar iPhone ekranları için üretilen ekranlar olduğundan bu olasılık bile büyük yankı uyandırmış durumda.

İddiaya göre Samsung Display ve BOE yetkilileri kısa süre önce bir araya geldi. Bu görüşme, yıllardır süren ve BOE’nin Samsung’un patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sonuçlanan hukuki anlaşmazlığın kapanmasının ardından gerçekleştiğinden daha da dikkat çekici. Yani taraflar artık rakip olmaktan çok, potansiyel iş ortakları konumunda.

Samsung neden kendi ekranından vazgeçiyor?

Samsung’un kendi ürettiği OLED paneller, sektörün en iyileri arasında gösteriliyor. Bu nedenle şirketin üçüncü bir tedarikçiye yönelmesi ilk bakışta şaşırtıcı ancak cevabı şaşırtıcı değil... Maliyetler.

BOE, OLED panelleri rakiplerine kıyasla daha ucuza sunuyor. Hatta Apple bile uzun süredir iPhone modellerinde BOE ekranlarına daha fazla yer vermek için Samsung Display ve LG Display’e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

BOE kaliteli ekranlar üretiyor olsa da geçmişte yaşanan patent sorunları, bu olası ortaklığın ne kadar uzun soluklu olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor desek yalan olmaz. Yine de Samsung için bu hamle tutarsa, hem maliyetleri düşüren hem de rekabet gücünü artıran stratejik bir adım olacak gibi.