Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Çin hükûmeti, dünyada eşi benzeri olmayan bir karara imza attı. Alınan karara göre elektrikli otomobiller, 100 kilometrede 15,1 kWh'ın üzerinde tüketim değerine sahip olamayacaklar. Bu karar, küresel çapta elektrikli otomobiller için oldukça büyük önem taşıyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobillerin iyiden iyiye yaygınlaştığı Çin'den çok ilginç bir hamle geldi. Çin hükûmeti, dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacak düzenleme, Çin'de üretilen tüm elektrikli otomobilleri etkileyecek. Karar, dolaylı olarak Türkiye'deki elektrikli otomobilleri de etkileyecek gibi görünüyor.

Çin hükûmetinin aldığı yeni karara göre 2 ton ağırlığında olan binek elektrikli otomobiller, 100 kilometre başına maksimum 15,1 kWh elektrik tüketim değerine sahip olacaklar. Otomobil üreticilerinin bu kurala uymak için daha verimli elektrikli motorlar geliştirmesi gerekecek. Bu da dolaylı yoldan elektrikli otomobil menzilinin artmasını sağlayacak.

Elektrikli otomobilleri tam olarak ne bekliyor?

Çin'in aldığı kararı şöyle düşünün: Türk hükûmeti bugün bir karar alıyor ve benzinli otomobillerin 100 kilometredeki benzin tüketiminin en fazla 4 litre olabileceğine hükmediyor. Böyle bir senaryoda firmaların bunu sağlayabilmek adına motor tasarımlarını gözden geçirmesi ve aerodinamik iyileştirmeler yapması gerekecektir. İşte Çin'in aldığı karar da bunun aynısı. Burada düzenlemenin kapsadığı otomobil grubu, sadece tam elektrikli olanlar.

2025'in En İyi Otomobilleri: Togg T10F'ten Porsche 911 T-Hybrid'e Kadar Yıla Damgasını Vuran Modeller! 2025'in En İyi Otomobilleri: Togg T10F'ten Porsche 911 T-Hybrid'e Kadar Yıla Damgasını Vuran Modeller!

Çinli elektrikli otomobil üreticileri, zaten piyasanın altını üstüne getirmeyi başardılar. Bir de bu firmaların verimlilikleri artırması, sektördeki dengeleri değiştirecektir. Çünkü daha az enerji tüketimine sahip olan 55 kWh kapasiteli bir batarya, aynı kapasiteye rağmen daha yüksek menzil sunabilecek hâle gelecektir. Bunun gerisinde kalmak istemeyen diğer üreticiler, mecburen bu değişime ayak uydurmak zorunda kalacaklar.

