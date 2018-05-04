Bir Kadının Kulağına Giren Hamam Böceği, 9 Gün Sonra Çıktı!

Böceklerden huylananlar ya da fobisi olanlar bu haberi okurken epeyce kaşınabilirler. Florida'da yaşayan bir kadın 9 gün boyunca kulağında bir haşere ile yaşamak zorunda kalmış.

Hiç okul yıllarınızda bitlendiniz mi? Ben bitlendim. Eğer böyle bir anıya sahipseniz o minik böceklerin kafa derinizden pıtır pıtır dökülmesinin gerçekten rahatsız edici olduğunu bilirsiniz. Bu durumun daha kötüsünü yaşayan Katie Holley, kulağındaki bir böceği fark etmenin ve o böcekle 9 gün nasıl yaşadığını tüm detaylarıyla anlattı.

Holley başına gelen olayı şöyle anlatıyor: "Geçen ay, gecenin ortasında, beni uyandırdı. Sanki birisi sol kulağıma bir buz parçası koymuş gibiydi, ancak durum daha vahimdi."

Katie, bir kulak pamuğu yardımıyla kulağını incelemeye çalıştıktan sonra bunların böcek olduğunu anladı. Gerçekten korkunç! Holley'in kocası hamam böceklerinin hala hayatta olduğunu fark edince de hastanenin acil kısmına gitme kararı verdiler.

Acil servis, bölgeyi uyuşturdu ve böceği öldürmek için hastasına bir miktar lidokain verdi. Ardından tüm böcek yumurtalarını temizlemek büyük bir uğraş gerektirdi. Ancak doktor ne yazık ki tüm bölgeyi temizlememişti ve Katie'nin kulağında hala garip bir his vardı. 9 gün sonra kulak burun boğaz doktoruna giden genç kadının kulağından, 6 parça daha böcek parçası çıktı!

Holley bu durumu şöyle anlatıyor: "Bir gün sonra ofisdeki sandelyeye oturduğumda, KBB uzmanı kulağıma bir çeşit mikroskop yerleştirdi. Çok fazla şey söylemedi, ama hala orada bir şeyler olduğunu doğruladı."

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden entomolog Coby Schal geçen yılın başlarında National Geographic'e konuştuğunda şunları söyledi: "Aslında kulakta bir hamamböceği olması olağan dışı bir şey değil. Burunda olsaydı eğer bu garip olabilirdi."

Özet olarak Holley rahata erdi, ancak bilmelisiniz ki yiyecek arayan herhangi bir karınca ya da hamam böceği sizin de kulağınıza girebilir. Eğer evinizde haşereler mevcutsa bu duruma dikkat etmekte fayda var. Tüm hikayeyi Holley'in ağzından okumak için bu linke bakabilirsiniz.