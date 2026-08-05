TV100 canlı izlemek için yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Bu içerikte Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100 canlı izlemek için frekans dahil tüm bilgileri derledik.

TV100'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçı canlı izlemek için yayın detaylarını derledik. Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor.

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TV100 ekranlarından yayınlanacak Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital platformları üzerinden de maçı izleme imkanına sahip olabiliyor. İşte TV100 canlı izlemek için gereken tüm bilgiler...

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TV100 canlı izle: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak kritik mücadeleyi TV100 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı televizyondan izlemenin yanı sıra, TV100'ün resmi canlı yayın platformu üzerinden internet bağlantısıyla mobil cihaz, tablet veya bilgisayarınızdan da anlık olarak izleme imkânı bulunuyor. Maç başlamadan önce yayın akışını kontrol ederek canlı yayına erişebilir, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki önemli sınavını kesintisiz takip edebilirsiniz.

TV100 TV güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A / 42° Doğu

Frekans: 11837 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 2/3

Yayın Türü: HD

Kapsama Alanı: Batı

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kurulum, Uydu Ayarları ya da Manuel Kanal Arama menüsüne giriş yaparak yukarıdaki frekans bilgilerini eksiksiz şekilde girmeniz yeterlidir. Bilgileri kaydettikten sonra Ara/Tara seçeneğini başlatarak TV100 kanalını kanal listenize ekleyebilirsiniz. Eğer kanal daha önce kayıtlı olmasına rağmen açılmıyorsa, manuel arama yerine otomatik kanal güncellemesi yapmanız veya mevcut TV100 kanalını silip yeniden taratmanız sorunu çözebilir. Güncel frekans bilgileriyle yapılan tarama sonrasında kanal HD kalitesinde izlenebilir.

TV100 hangi platformlarda var?

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Turkcell TV+: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal

TKGS: 30. kanal

Türksat 4A: Şifresiz (FTA) HD uydu yayını

TV100'ü ister uydu üzerinden şifresiz olarak ister aboneliğiniz bulunan dijital yayın platformları aracılığıyla HD kalitesinde izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden canlı yayın erişimi de sunulmaktadır. Platformunuza göre ilgili kanal numarasını seçerek Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasını ve TV100'ün diğer canlı yayınlarını kolayca takip edebilirsiniz.