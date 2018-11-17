Türkiye'deki Yiyeceklerin Çoğunda Bulunan Böcek!

Ülkemiz dahil tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılan karmin böcekleri, doğal yoldan kırmızı rengini ürüne eklemek isteyen firmaların tercihi oluyor.

Çin gibi nüfusu çok fazla olan ülkelerin protein kaynaklarından olan böcekler ülkemizde tüketim olarak pek hoş karşılanmayan canlılardır, bu sebeple böceklerin yer aldığı hiçbir ürün satılmıyor. Ancak marketlerden aldığımız o ürünlerin içinde ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Ortaya çıkan bilgilere göre kırmızı gıda boyalarının hemen hemen tamamı ezilmiş böceklerle üretiliyor.

Kırmızı böceği olarak bilinen ve Güney Amerika’da yaşayan karmin böcekleri, özel çiftliklerde milyonlarca adet yetiştiriliyor ve sonrasında gıda boyalarının üretiminde kullanılıyorlar. Bu gıda boyaları da marketlerde satılan meyveli yoğurtlardan meşrubatlara, dondurmalardan jelibonlara kadar kırmızı rengini taşıyan hemen hemen her üründe bulunuyor.

Ana merkezi Peru olan bu karmin böcekleri, yalnızca gıda sektörü için değil, kişisel bakım alanında da çok sık kullanılıyor. Karmin böceklerinin kullanım alanlarının başında ise, dudağa sürüldüğünde daha kırmızı ve dolgun görünmesini sağlayan rujlar yer alıyor.

Nasıl Elde Ediliyor?

Karmin böcekleri, yapılan incelemelere göre insan sağlığına karşı herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Dayanıklı yapıları sayesinde sektörde sıkça kullanılan bu böcekler ezilerek kırmızı rengi elde edilebiliyor. Isı gibi önemli etkenlere uzun süre dayanabilmesinden dolayı da tercih edilen bu böcekler, kimyasal bir gıda boyasındansa doğal olduğu için daha çok destekleniyor.

Eğer yediğiniz veya içtiğiniz ürünlerde karmin böceğinin ezilmiş halinin olup olmadığını merak ediyorsanız, içindekiler bölümünde “Karmin” ifadesini arayabilirsiniz. Karmin böceği bazı durumlarda ismi yerine Avrupa Birliği’ndeki kodu E120 şeklinde de ifade edilebiliyor.

Devasa Karmin Çiftlikleri

Tüm dünyaya kırmızı rengini ihraç eden Peru, bu böcekler için özel çiftliklere sahip. Toplamda 32.600 işçinin çalıştığı bu çiftlikler, geçen yıl 647 ton karmin gıda boyası ihraç ederek 46,4 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

Karmin Nedir?

Karminler, yaklaşık 5 milimetre boyuna ulaşabilen bir böcek türüdür. Kaktüs yapraklarının etrafında yaşayan bu canlılardan kanatsız dişileri toplanarak kırmızı gıda boyası üretiminde kullanılıyor.

Tepkiler Var

Bu durum bazı kişiler için tiksindirici, bazıları içinse doğal olarak kabul edilse de çeşitli hayvan koruma örgütleri, endüstriyel amaçlı canlıların öldürülmesine tepki gösteriyorlar. Yalnızca 500 gram gıda boyası için yaklaşık 70.000 böceğin öldürülmesi gerekiyor. Bu da, genel anlamda vegan yaşam tarzını benimsemiş insanların bu duruma tepki göstermesine neden oluyor.

Bu tepkilere karşı bazı firmalar karmin böceklerini kullanmayı bıraktı. 2012’de Starbucks’ın bazı buzlu kahve, meşrubat ve keklerinde karmin gıda boyası kullandığı anlaşılmıştı. Bundan ötürü tepki çeken şirket, sonrasında domateslerden elde edilen likopen gıda boyasını kullanmaya başlamıştı.