Türk Dizileri Hakkında Yapılan Nokta Atışı Paylaşımlar

Troll Marketing ismindeki Facebook sayfası, bugün yaptığı Türk dizileri hakkındaki nokta atışı tespitleriyle dikkatimizi çekince sizlerle paylaşalım istedik.

Bir izleyici olarak dahi sürekli eleştirdiğimiz Türk dizi sektörü, bazen hakikaten de unutulmayacak yapımlar çıkarabiliyorlar. Belki bu rakam bir elin parmağını geçmez, fakat eminim ki birçoğunuz aksini iddia ettiğimizde ‘hepsine laf atabilirsin ama şu diziye asla bir şey diyemezsin’ şeklinde bir cümleyle karşılık verecektir. Fakat son zamanlara bir göz gezdirdiğimizde, online diziler de olmasa (şurada Fİ dizisiyle ilgili bir içerik hazırlamıştık) sanki Türk dizisinde seviye yine düşük seviyelerde gibi.

Olayın bu kısmı tartışılır tabii. Yani yapılan böyle bir eleştiriye katılmakla kalmayıp aksini de iddia edebilirsiniz. Fakat Troll Marketing isimli Facebook sayfasının Türk dizileri hakkında yaptığı eleştirel ve tespitlerin yer aldığı aşağıdaki paylaşımlara hak vermeyeceğinizi düşünmüyorum -en azından büyük bir kısmına-.

Alt alta sıraladığımız bu ‘nokta atışı tespit’ kokan paylaşımlar hakkındaki düşüncelerinizi de elbette bekliyor olacağız.