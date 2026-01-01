Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Dünyanın en geniş dizi kütüphanelerinden birine sahip Netflix'te çok sayıda değeri bilinmeyen yapımda bulunuyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz yeteri kadar ilgi görmeyen harika yapımlar.

Dizi deyince herkesin aklına gelen ilk platform şüphesiz Netflix’tir. Alanında dünyanın en popüler olan Netflix’te hem orijinal hem de diğer yayıncılara ait onlarca dizi bulunuyor. Tabii ki bu kadar geniş bir dizi kütüphanesinde de bazı yapımlar hak ettikleri değeri görmeyebiliyorlar.

Biz de Netflix’te olmasına rağmen pek bilinmeyen ancak tek oturuşta bitireceğiniz en iyi dizileri derledik. İzledikten sonra “Bu diziler neden popüler değil” diye kendi kendinize soracaksınız.

The Sinner

Yıl : 2017-201

: 2017-201 Türü : Suç, dram, gizem

: Suç, dram, gizem IMDb puanı: 7.8

Geleneksel suç dizilerinden farklı bir yaklaşıma sahip olan The Sinner, suçlunun en başından belli olduğu ancak "neden yaptı?" sorusunun peşinden giden psikolojik bir derinliğe sahip bir yapım. Her sezon farklı bir vakayı ele alarak antoloji türüne giren diziyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Maid

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.3

Margaret Qualley'i harika performansıyla üst seviyelere çıkarmayı başaran Maid, dram türünde bir mini dizi. Yapımda, bir annenin hayatta kalma mücadelesini gerçekçi ve içten işlenmesini izliyoruz.

American Primeval

Yıl : 2025

: 2025 Türü : Western, Dram

: Western, Dram IMDb puanı: 8.0

Yeni bir mini dizi olan American Primeval, Vahşi Batı'nın acımasız ve ham doğasını iliklerinize kadar hissettiren bir yapım. Amerika'nın kuruluş dönemindeki o kaotik yapıyı, hayatta kalma içgüdüsünü ve kültürlerin çatışmasını odağına alıyor. Görselleri de bir o kadar etkileyici.

The Gentlemen

Yıl : 2024-

: 2024- Türü : Suç, aksiyon, komedi

: Suç, aksiyon, komedi IMDb puanı: 8.0

Guy Ritchie'nin aynı isimli filminden esinlenen ancak tamamen yeni karakterlerle yoluna devam eden yapım; suç, komedi, aksiyon türlerinin sevenleri için biçilmiş kaftan. Dizide, beklenmedik bir şekilde babasından devasa bir malikane ve gizli bir kenevir imparatorluğu devralan Eddie Horniman'ın yeraltı dünyasına uyum sağlamaya çalışmasını izliyoruz.

Black Rabbit

Yıl : 2025

: 2025 Türü : Suç, gizem, dram

: Suç, gizem, dram IMDb puanı: 7.3

Başrollerini Jude Law ve Jason Bateman gibi dev isimlerin paylaştığı Black Rabbit, şarılı bir işletme sahibinin, sorunlu kardeşini tekrar hayatına kabul etmesiyle başlayan olayları konu ediniyor.

Alias Grace

Yıl : 2017

: 2017 Türü : Dram, gerilim

: Dram, gerilim IMDb puanı: 7.6

2017'de yayımlanan dönem draması türündeki mini dizi Alias Grace, Margaret Atwood'un romanından uyarlanıyor. Dizide, 19. yüzyıl Kanada'sında işlenen gerçek bir cinayet davasını izliyoruz.

Midnight Mass

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 7.7

Korku türünün usta ismi Mike Flanagan’ın imzasını taşıyan mini dizi Midnight Mass, Flanagan'ın Haunting of the Hill House'tan sonraki en iyi işlerinden biri. Yapımda küçük, izole bir ada topluluğuna gizemli bir rahibin gelişiyle başlayan mucizeler ve korkutucu olaylar konu ediniliyor.

Travelers

Yıl : 2016-2018

: 2016-2018 Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 8.0

Zamanda yolculuk temasını çok farklı bir perspektiften ele alan Travelers, gelecekten günümüze gönderilen "bilinçlerin" hikâyesini anlatıyor. Gelecekteki felaketi önlemek amacıyla ölen insanların bedenlerine transfer olan bir ekibin dünyayı kurtarmaya çalışmasını izliyoruz.

One Day

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Romantik

: Romantik IMDb puanı: 8.0

David Nicholls'ın çok satan romanından uyarlanan One Day, Emma ve Dexter'ın yirmi yıla yayılan ilişkisini her yılın aynı gününde ziyaret ederek anlatıyor. Bir günün, bir yılın ve bir ömrün nasıl değişebileceğini gösteren bir dizi olmasıyla izlemenizi öneririz.

Maniac

Yıl : 2018

: 2018 Türü : Bilim kurgu, komedi, dram

: Bilim kurgu, komedi, dram IMDb puanı: 7.6

Emma Stone ve Jonah Hill'i bir araya getiren Maniac görsel bir şölen sunarken zihin açan sürreal bir yapım. Gizemli bir ilaç klinik deneyine katılan iki yabancının, ilacın etkisiyle farklı dünyalarda ve farklı kimliklerle birbirlerini bulmalarını konu alıyor.

Listemizde yer alan bu diziler, Netflix'in çok geniş kütüphanesinin içinde gizli hazineler olduğunun bir göstergesi. Peki sizin Netflix'te izleyip çok sevdiğiniz ancak pek popüler olmayan diziler var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.