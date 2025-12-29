Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Çin hükûmeti, elektrikli otomobillerde bulunan elektronik gövdeye gömülü kapı kollarını yasaklamaya karar verdi. 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulamaya konacak karar, 3,5 ton altındaki tüm elektrikli otomobiller için bağlayacak.

Çin hükûmeti, elektrikli otomobillerin kaderini etkileyecek yeni bir karara imza attı. Küresel çapta tüm elektrikli otomobil üreticilerini etkilemesi beklenen bu karar, özellikle de Tesla otomobillerle ikonikleşen bir özelliğin tarih olmasına yol açacak. Gelin Çin hükûmetinin yeni kararına yakından bakalım.

Çin'in elektrikli otomobillere yönelik yeni kararı, daha çok aerodinamik ve modern görünüm açısından tercih edilen gövdeye gömülü kapı kollarını yasaklıyor. 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan karar, ağırlığı 3,5 tonun altında olan safkan elektrikli otomobillerde eski tip kapı kollarını mecburi hâle getirecek.

Peki neden böyle bir karar alındı?

Elektrikli otomobillerde gövdeye gömülü kapı kolları yasaklanmasının kararının altında yatan neden aslında çok basit. Çinli yetkililer, bir trafik kazası durumunda devre dışı kalabilen gövdeye gömülü kapı kollarının risk oluşturduğuna karar verdiler. Bunun yerine eski tip mekanik kapı kolu kullanılması, olası can kayıplarının engellenmesi için bir önlem olacak. Dışarıdaki kişi, kapıyı kolaylıkla açabilecek.

Bu arada; söz konusu kararın gereksiz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yetkili kurum raporlarına göre Çin'de gerçekleşen trafik kazalarında en az 15 Tesla sürücüsü, kapı kolu açılamadığı için hayatını kaybetti. Ayrıca bazı trafik kazalarında ise kapıları açamayan Model Y sahipleri, dışarı çıkmak için camı kırmak zorunda kaldılar. Bakalım bu karar, Tesla ve BYD gibi firmaların tasarımlarını nasıl etkileyecek.