Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'in en sevilen indirim dönemlerinden biri olan Steam Kış İndirimleri bu akşam TSİ 21.00'da son bulacak. Mevsimsel indirimler en büyük indirimleri içerdiğinden, tekrardan bu kadar büyük indirimlere ulaşmak için bir süre beklememiz gerekecek.
Biz de indirimin son gününe özel %90 indirime giren ve bir yemek parasından daha ucuza alabileceğiniz en iyi indirimleri sizler için liste hâline getirdik. Listedeki oyunları kaçırmamanızı öneriyoruz.
Steam Kış İndirimleri'nde %90 indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|A Way Out
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Heavy Rain
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
|7.99$
|0.79$ (-%90)
|Tomb Raider Game of the Year
|9.99$
|1.00$ (-%90)
|Rise of the Tomb Raider
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|19.99$
|2.00$ (-%90)
|Metro 2033 Redux
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Metro: Last Light Redux
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99$
|4.79$ (-%90)
|MORDHAU
|12.99$
|1.29$ (-%90)
|Tails of Iron
|14.99$
|1.19$ (-%92)
|Darksiders III
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Europa Universalis IV
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Slay the Spire
|11.49$
|1.14$ (-%90)
|Green Hell
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|6.99$
|0.69$ (-%90)
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|ICARUS
|17.99$
|1.79$ (-%90)
|Dead Island Definitive Edition
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Dead Island 2
|37.49$
|3.74$ (-%90)
|FOR HONOR
|23.99$
|1.19$ (-%90)
|Nioh: Complete Edition
|41.69$
|4.16$ (-%90)
|PAYDAY 2
|9.99$
|0.99$ (-%90)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|Need for Speed Heat
|69.99$
|3.49$ (-%95)
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Frostpunk
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Alan Wake
|7.99$
|0.79$ (-%90)
|Fallout 76
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
|39.99$
|3.19$ (-%90)
|X4: Foundations
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|Hitman: Absolution
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|House Flipper
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|theHunter: Call of the Wild
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|Planet Zoo
|20.99$
|2.09$ (-%90)
|This War of Mine
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|Bendy and the Ink Machine
|9.49$
|0.94$ (-%90)
|Shadow Warrior 2
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Middle-earth: Shadow of War
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Mortal Kombat 11
|49.99$
|4.99$ (-%90)
Eğer indirime giren tüm oyunlara göz atmak istiyorsanız buradan indirim sayfasına gidebilir, aşağıdan genel içeriğimize göz atabilirsiniz.