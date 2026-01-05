Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam Kış İndirimleri'nin son günü geldi çattı. İndirimler sona ermeden önce bir yemek parasından daha ucuz olan bu oyunları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Steam'in en sevilen indirim dönemlerinden biri olan Steam Kış İndirimleri bu akşam TSİ 21.00'da son bulacak. Mevsimsel indirimler en büyük indirimleri içerdiğinden, tekrardan bu kadar büyük indirimlere ulaşmak için bir süre beklememiz gerekecek.

Biz de indirimin son gününe özel %90 indirime giren ve bir yemek parasından daha ucuza alabileceğiniz en iyi indirimleri sizler için liste hâline getirdik. Listedeki oyunları kaçırmamanızı öneriyoruz.

Steam Kış İndirimleri'nde %90 indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90) A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90) Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90) Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90) Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90) Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 7.99$ 0.79$ (-%90) Tomb Raider Game of the Year 9.99$ 1.00$ (-%90) Rise of the Tomb Raider 14.99$ 1.49$ (-%90) Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 19.99$ 2.00$ (-%90) Metro 2033 Redux 14.99$ 1.49$ (-%90) Metro: Last Light Redux 14.99$ 1.49$ (-%90) Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 4.79$ (-%90) MORDHAU 12.99$ 1.29$ (-%90) Tails of Iron 14.99$ 1.19$ (-%92) Darksiders III 18.99$ 1.89$ (-%90) Europa Universalis IV 29.99$ 2.99$ (-%90) Slay the Spire 11.49$ 1.14$ (-%90) Green Hell 12.49$ 1.24$ (-%90) Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 6.99$ 0.69$ (-%90) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22.99$ 2.29$ (-%90) ICARUS 17.99$ 1.79$ (-%90) Dead Island Definitive Edition 14.99$ 1.49$ (-%90) Dead Island 2 37.49$ 3.74$ (-%90) FOR HONOR 23.99$ 1.19$ (-%90) Nioh: Complete Edition 41.69$ 4.16$ (-%90) PAYDAY 2 9.99$ 0.99$ (-%90) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.99$ (-%90) Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90) Need for Speed Heat 69.99$ 3.49$ (-%95) Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 1.89$ (-%90) Frostpunk 14.99$ 1.49$ (-%90) Alan Wake 7.99$ 0.79$ (-%90) Fallout 76 23.99$ 2.39$ (-%90) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 39.99$ 3.19$ (-%90) X4: Foundations 22.99$ 2.29$ (-%90) Hitman: Absolution 10.49$ 1.04$ (-%90) House Flipper 14.99$ 1.49$ (-%90) theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.04$ (-%90) Planet Zoo 20.99$ 2.09$ (-%90) This War of Mine 10.49$ 1.04$ (-%90) Bendy and the Ink Machine 9.49$ 0.94$ (-%90) Shadow Warrior 2 14.99$ 1.49$ (-%90) Middle-earth: Shadow of War 49.99$ 4.99$ (-%90) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49.99$ 4.99$ (-%90) Mortal Kombat 11 49.99$ 4.99$ (-%90)

Eğer indirime giren tüm oyunlara göz atmak istiyorsanız buradan indirim sayfasına gidebilir, aşağıdan genel içeriğimize göz atabilirsiniz.