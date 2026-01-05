Tümü Webekno
CASEDOIT aksesuarlarda indirimler! Animal Joy'da özel fırsatlar! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam Kış İndirimleri'nin son günü geldi çattı. İndirimler sona ermeden önce bir yemek parasından daha ucuz olan bu oyunları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in en sevilen indirim dönemlerinden biri olan Steam Kış İndirimleri bu akşam TSİ 21.00'da son bulacak. Mevsimsel indirimler en büyük indirimleri içerdiğinden, tekrardan bu kadar büyük indirimlere ulaşmak için bir süre beklememiz gerekecek.

Biz de indirimin son gününe özel %90 indirime giren ve bir yemek parasından daha ucuza alabileceğiniz en iyi indirimleri sizler için liste hâline getirdik. Listedeki oyunları kaçırmamanızı öneriyoruz.

Steam Kış İndirimleri'nde %90 indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90)
A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90)
Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90)
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 7.99$ 0.79$ (-%90)
Tomb Raider Game of the Year 9.99$ 1.00$ (-%90)
Rise of the Tomb Raider 14.99$ 1.49$ (-%90)
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 19.99$ 2.00$ (-%90)
Metro 2033 Redux 14.99$ 1.49$ (-%90)
Metro: Last Light Redux 14.99$ 1.49$ (-%90)
Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 4.79$ (-%90)
MORDHAU 12.99$ 1.29$ (-%90)
Tails of Iron 14.99$ 1.19$ (-%92)
Darksiders III 18.99$ 1.89$ (-%90)
Europa Universalis IV 29.99$ 2.99$ (-%90)
Slay the Spire 11.49$ 1.14$ (-%90)
Green Hell 12.49$ 1.24$ (-%90)
Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 6.99$ 0.69$ (-%90)
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22.99$ 2.29$ (-%90)
ICARUS 17.99$ 1.79$ (-%90)
Dead Island Definitive Edition 14.99$ 1.49$ (-%90)
Dead Island 2 37.49$ 3.74$ (-%90)
FOR HONOR 23.99$ 1.19$ (-%90)
Nioh: Complete Edition 41.69$ 4.16$ (-%90)
PAYDAY 2 9.99$ 0.99$ (-%90)
STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.99$ (-%90)
Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90)
Need for Speed Heat 69.99$ 3.49$ (-%95)
Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 1.89$ (-%90)
Frostpunk 14.99$ 1.49$ (-%90)
Alan Wake 7.99$ 0.79$ (-%90)
Fallout 76 23.99$ 2.39$ (-%90)
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 39.99$ 3.19$ (-%90)
X4: Foundations 22.99$ 2.29$ (-%90)
Hitman: Absolution 10.49$ 1.04$ (-%90)
House Flipper 14.99$ 1.49$ (-%90)
theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.04$ (-%90)
Planet Zoo 20.99$ 2.09$ (-%90)
This War of Mine 10.49$ 1.04$ (-%90)
Bendy and the Ink Machine 9.49$ 0.94$ (-%90)
Shadow Warrior 2 14.99$ 1.49$ (-%90)
Middle-earth: Shadow of War 49.99$ 4.99$ (-%90)
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49.99$ 4.99$ (-%90)
Mortal Kombat 11 49.99$ 4.99$ (-%90)

Eğer indirime giren tüm oyunlara göz atmak istiyorsanız buradan indirim sayfasına gidebilir, aşağıdan genel içeriğimize göz atabilirsiniz.

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Linea, Egea, Doblo, Fiorino ve Dahası: Fiat 1.3 Multijet Motor Alınır mı?

Linea, Egea, Doblo, Fiorino ve Dahası: Fiat 1.3 Multijet Motor Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim