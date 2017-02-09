Japonya'da Bulunan ve Gizemini Hala Koruyan Su Altı Yapısı

Japonya’daki Yonaguni Adası’nın açıklarındaki devasa su altı yapısının gizemi çözülemiyor. Araştırmacıların bazıları, bu yapının antik bir medeniyetin kalıntıları olduğuna inanırken bazıları ise doğal bir yapı olduğunu söylüyor. Hatta uzaylıların işi olduğuna inananlar bile var.

Dünya, gizemlerle dolu ve bu gizemlerin bir kısmı denizlerde. Denizlerdeki gizemlerden biri de Japonya’nın Atlantis’i olarak bilinen su altı yapıları. Bu büyüleyici kalıntılar, keşfedildiğinden beri uzmanların kafasını karıştırıyor. Hiç kimse bu yapıları kimin yaptığı ya da bunların kaç yıllık olduğu konusunda emin değil. Bununla birlikte bazı bilim adamları, bunların doğal yapılar olduğunu söylüyor.

Japonya’daki Yonaguni Adası’nın açıklarında bulunan bu su altı yapısının kökenine inmek için bütün teoriler kullanıldı. Kimse bu kalın tabakaların nasıl orada olduğunu bilmiyor ve bu konuda antik medeniyetlerden uzaylılara ve doğal yapılara kadar birçok farklı teori var. Bazı araştırmacılar ve tarihçiler, Yonaguni’deki bu su altı yapılarının Mu adlı antik medeniyetin kalıntıları olduğuna inanıyor. Mu, antik zamanlarda Pasifik’te bulunduğu ve okyanus tarafından yutulduğu söylenen efsanevi bir medeniyettir.

Bu su altı kalıntıları, dalış turu operatörü Kihachiro Aratake tarafından keşfedildi. Yonaguni’deki bu su altı yapısının ana anıtı, Alt Miocene Yaeyama Grubu’na ait olan kum taşı ve kil taşı bloklarından oluşuyor.