Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre Google yakında Gmail adresinizi değiştirmenize izin verecek. Bu sayede yeni bir Gmail hesabı açmaya gerek kalmadan rahatsız olduğunuz mail adresini kullanmaya devam etmek zorunda kalmayacaksınız.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yıllar önce aldığınız ve şu an kullanmaktan utandığınız o eski Gmail adresini (örneğin [email protected]) değiştirmek, bugüne kadar teknik olarak mümkün değildi. Yeni bir başlangıç yapmak isteyenlerin mecburen yeni bir hesap açması ve eski mailleri yönlendirmekle uğraşması gerekiyordu ancak Google'ın destek sayfalarında fark edilen yeni bir detay, bu durumun değişmek üzere olduğunu gösteriyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı belirtilen bu yeni sistem, kullanıcıların mevcut Gmail adreslerini değiştirmesine olanak tanıyacak. En önemlisi, bu işlem sırasında eski mesajlarınız veya verileriniz silinmeyecek. Yeni bir e-posta adresi seçtiğinizde, eski adresiniz bir takma ad olarak hesabınızda kalmaya devam edecek. Yani hesabınıza her iki adresle de giriş yapabilecek ve eski adresinize gelen mailleri almaya devam edebileceksiniz.

Elbette bazı kısıtlamalar olacak

2

Google, bu özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek için bazı katı kurallar getirmeyi planlıyor. Adres değişikliği her 12 ayda sadece bir kez yapılabilecek ve bir hesap için toplamda en fazla 3 kez adres değişikliği hakkı tanınacak.

Bu yeni özellik henüz herkes için aktif değil. Google'ın bu desteği kullanıcılara yavaş yavaş sunması bekleniyor. Eğer planlar beklendiği gibi giderse belki de yakın gelecekte o eski kullanıcı adınızdan veri kaybetmeden kurtulmanız mümkün olacak.

