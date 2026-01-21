Tümü Webekno
[13-20 Ocak] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 13-20 Ocak tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha yer değişikliği var ve koltuk tekrardan EA SPORTS FC 26'ya geçmiş durumda.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (13-20 Ocak)

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60)
ARC Raiders 39.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 8.09$ (-%10)
Rust 18.99$ -
Scam Line 2.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
RV There Yet? 4.49$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Football Manager 26 49.99$ -
PEAK 3.99$ -
Black Desert 4.99$ -
R.E.P.O. 5.79$ -
Resident Evil Requiem 52.49$ -
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

