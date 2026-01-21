[13-20 Ocak] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 13-20 Ocak tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta bir kez daha yer değişikliği var ve koltuk tekrardan EA SPORTS FC 26'ya geçmiş durumda.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (13-20 Ocak)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Quarantine Zone: The Last Check
|9.99$
|8.09$ (-%10)
|Rust
|18.99$
|-
|Scam Line
|2.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|RV There Yet?
|4.49$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|PEAK
|3.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|R.E.P.O.
|5.79$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.