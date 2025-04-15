Steam'de bugüne kadar toplam kaç para harcadığınızı gösteren bir özellik olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, birçok kullanıcının uzun yıllardır hayatında yer alıyordu. Her gün milyonlarca insan buradan oyunlar satın alıyor. Peki Steam’de şu ana kadar toplam kaç para harcadığınızı hiç düşündünüz mü?

Bunu direkt olarak Steam’in kendisinden öğrenmeniz mümkün. Evet, platformda toplam harcadığınız miktarı öğrenmenizi sağlayan gizli bir özellik var.

Steam’de toplam kaç para harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz?

Adım #1: Steam’i açın ve hesabınıza giriş yapın.

Steam’i açın ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2: “Destek” kısmına girin.

“Destek” kısmına girin. Adım #3: “Hesabım” sayfasını açın.

“Hesabım” sayfasını açın. Adım #4: “Steam Hesabınızla İlişkili Veriler”e tıklayın.

“Steam Hesabınızla İlişkili Veriler”e tıklayın. Adım #5: “Kullanılan harici bakiye”ye basıp ne kadar harcama yaptığınızı görün.

Yukarıdaki adımları attıktan sonra Steam’de yaptığını toplam tüm harcamanın ne kadar olduğuna ulaşmış olacaksınız. Son adımlarda sizden yeniden giriş bilgilerinizin istenebileceğini eklemeden geçmeyelim.