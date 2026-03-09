2-8 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 2-8 Mart tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde de Yıkım Ekibi 1'inci sırada yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Yıkım Ekibi - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video Katil Makine - Netflix Görünmez Kaza - Mubi Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Ağır İşçi - Prime Video F1 Filmi - TV+ Üşütük Popolar - Disney+ Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Beşinci Gün - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler