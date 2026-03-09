Tümü Webekno
2-8 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 2-8 Mart tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde de Yıkım Ekibi 1'inci sırada yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yıkım Ekibi - Prime Video
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
  3. Katil Makine - Netflix
  4. Görünmez Kaza - Mubi
  5. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  6. Ağır İşçi - Prime Video
  7. F1 Filmi - TV+
  8. Üşütük Popolar - Disney+
  9. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
  10. Beşinci Gün - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Masumiyet Müzesi - Netflix
  2. Prens - HBO Max & TV+
  3. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  4. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  5. From - TV+ & TOD
  6. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  7. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  8. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  9. Jujutsu Kaisen - TOD
  10. The Walking Dead - Disney+ & Netflix & TV+
