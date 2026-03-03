Şölen Var! Mart 2026'da Vizyona Girecek Filmler

Birçok güzel filmin vizyona girdiği şubat ayı artık geride kaldı. Ancak mart da sinemaseverleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir ay olarak geliyor. Öyle ki mart boyunca çok sayıda merak edilen filmin Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Mart 2026’da hangi filmler vizyona girecek?
Sizin için mart ayı boyunca Türkiye'de vizyona girecek tüm filmleri derledik. Christian Bale ve Jessie Buckley başrollü Bride (Gelin!) filmi, Emin Alper'in Kurtuluş yapımı, Ryan Gosling'li bilim kurgu Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) gibi birçok merak edilen yapım bu ay geliyor.
6 Mart'ta vizyona girecek filmler
- Gelin!
- Kurtuluş
- Hoplayanlar
- Görünmez Kaza
- Ann Lee Efsanesi
- Hero'nun 100 Gecesi
- Şeyatin-i Cin
- Uçan Köfteci
- Güzellik Merkezi
13 Mart'ta vizyona girecek filmler
- Cahim 2
- Savaş Üstüne Savaş
- Dikkat: Kıyamet!
- Senden Geriye Kalan
- Deccal 3
- Solo Mio
- Şarkıcı Balina
- Dedektif Reptır
- Die'ced: Reloaded
- Dino Ailesi
20 Mart'ta vizyona girecek filmler
- Kurtuluş Projesi
- Çatlı
- Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi
- Saklambaç 2
- Kardeşler Araştırma
- Dünyanın Durduğu An
27 Mart'ta vizyona girecek filmler
- Sarı Zarflar
- Dracula: A Love Tale
- Süper Mario Galaksi Filmi
- Seni Öldürecekler
- Çamaşır Sepeti
- Mecruh: Cin Mührü
- The Lost Tiger
- Cinzar
- Chien & Chat