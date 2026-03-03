Şölen Var! Mart 2026'da Vizyona Girecek Filmler

Mart ayı boyunca çok sayıda film sinemalarda vizyona girecek. İşte bu ay gelecek filmler.

Birçok güzel filmin vizyona girdiği şubat ayı artık geride kaldı. Ancak mart da sinemaseverleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir ay olarak geliyor. Öyle ki mart boyunca çok sayıda merak edilen filmin Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Mart 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

Sizin için mart ayı boyunca Türkiye'de vizyona girecek tüm filmleri derledik. Christian Bale ve Jessie Buckley başrollü Bride (Gelin!) filmi, Emin Alper'in Kurtuluş yapımı, Ryan Gosling'li bilim kurgu Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) gibi birçok merak edilen yapım bu ay geliyor.

6 Mart'ta vizyona girecek filmler

Gelin!

Kurtuluş

Hoplayanlar

Görünmez Kaza

Ann Lee Efsanesi

Hero'nun 100 Gecesi

Şeyatin-i Cin

Uçan Köfteci

Güzellik Merkezi

13 Mart'ta vizyona girecek filmler

Cahim 2

Savaş Üstüne Savaş

Dikkat: Kıyamet!

Senden Geriye Kalan

Deccal 3

Solo Mio

Şarkıcı Balina

Dedektif Reptır

Die'ced: Reloaded

Dino Ailesi

20 Mart'ta vizyona girecek filmler

Kurtuluş Projesi

Çatlı

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

Saklambaç 2

Kardeşler Araştırma

Dünyanın Durduğu An

27 Mart'ta vizyona girecek filmler