Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomideki kötüye gidiş otomobil müzayedelerini etkilememiş gibi görünüyor. 2003 model bir Ferrari Enzo, RM Sotheby's'teki açık artırmada 2,64 milyon dolara satıldı. Satılan Ferrari, ismini şirketin kurucusu Enzo Ferrari 'den almıştı.

Koronavirüs salgını öncesinde belirtileri başlayan ve salgınla birlikte herkesin kabul ettiği bir gerçek hâline gelen dünya çapındaki ekonomik krize rağmen lüks otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Çok sayıda otomobil tutkunu, hâlâ müzayedelerdeki Ferrari araçlara kucak dolusu paralar harcayabiliyor. Örneğin seçkin ve nadir bulunan otomobillerin açık artırması konusunda ün sahibi olan RM Sotheby's, yakın zamanda çevrimiçi bir açık artırmada satılan bir otomobil konusunda dünya rekoruna imza attı.

Söz konusu otomobil, ne yeni Ferrari 488-GTB ne de Portofino. Rekor fiyata satılan Ferrari, hayli nadir bulunan 2003 model bir Ferrari Enzo. 2002-2004 yılları arasında piyasaya sürülen ve adını şirketin kurucusu Enzo Ferrari'den alan bu 2003 model otomobil, döneminde Ferrari performansının simgesi hâline gelmiş ve yalnızca 399 adet üretilmişti. 6,0 litre V12 motora sahip bu araç; 650 beygirlik güce ve 620 Nm torka sahipti. Manşetleri süsleyen Enzo'nun yalnızca 1.250 mil (2.011 km) yaptığı ve iki sahibi olduğu belirtiliyor. Otomobilin orijinal sahibiyse aracı 15 yıl boyunca kullanmış.

2,64 milyon dolarlık satış:

Otomobilin Ferrari San Fransisco'dan tam takım hizmet belgeleriyle alındığı ve sergi salonu koşullarında olduğu görülüyor. RM Sotheby's'in satış öncesi fiyat tahmin aralığı 2,6 milyon ila 2,9 milyon dolardı. 2003 model Enzo, fiyat aralığının alt limitine yakın bir şekilde 2,64 milyon dolara satılmasına rağmen yine de çevrimiçi teklif rekorunu kırmayı başardı. Ferrari Enzo, sıfır olarak 650.000 dolara satılmıştı.

2003 Enzo, RM Sotheby's'in 'Driving Into Summer (Yaza Yolculuk)' çevrimiçi otomobil açık artırmasının bir parçasıydı. RM Sotheby's'in global müzayede şefi Gord Duff, şirketin ilk sadece çevrimiçi müzayedesinin başarısından gurur duyduğunu söyledi. Duff, son 20 yılda üretilen otomobillerin ilk 10 fiyat listesini domine ettiğine de dikkat çekti.