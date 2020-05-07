Uday Hüseyin'in Ferrari F40'nın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı

Saddam Hüseyin’in oğlu Uday Hüseyin’in kayıp Ferrari F40’ının hikayesinden parçalar ortaya çıkmaya başladı. Aracın 2015 yılında fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı, söz konusu Ferrari F40 hakkında bildiklerini anlattı.

Ferrari meraklısı YouTuber Ratarossa geçtiğimiz haftalarda, ABD tarafından devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin’in oğlu Uday Hüseyin’in Ferrari F40’ını bulmaya çalıştığı bir kampanyaya başlamıştı.

Ratarossa’nın Uday Hüseyin’in kayıp Ferrari F40’ını almak için başlattığı kampanya, aracın hikayesinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde aracı görmeyi başarmış bir fotoğrafçı, konuyla ilgili bildiklerini anlattı.

Uday Hüseyin, 1.000 araçlık bir koleksiyona sahipti

Saddam Hüseyin’in oğlu Uday Hüseyin, ABD Irak’ı işgal etmeden önce önemli bir araba koleksiyonuna sahipti. Bazı kaynaklar, Uday’ın yaklaşık 1.000 araçtan oluşan bir araba koleksiyonu olduğunu iddia ediyor. Uday Hüseyin’in arabalar konusunda tutkusu o kadar yüksekti ki, özel olarak Uday için araba arayan ve satın alan bir çalışana bile sahipti.

Saddam Hüseyin’in oğlunun arabaları ABD’nin Irak’ı işgali sırasında babasının verdiği talimatla yakıldı. Ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan fotoğraflar ve bir video, Uday’ın araçlarından olan Ferrari F40’ın bu talimattan kurtulduğunu gösteriyor.

Ferrari F40’ın yeni sahibi aracı satmak için 1.15 milyon dolar istedi

Uday Hüseyin’in Ferrari F40’ını almak isteyen YouTuber Ratarossa’nın macerası geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile sona erdi. YouTuber’ın aracı bulmak için başlattığı kampanya ile YouTuber’a ulaşan Gas Monkey Garage’dan Chris "Big Chris" Smith, 2016 yılında aracı bulduğunu ve şu anki sahibi ile görüştüğünü, aracın sahibinin Ferrari F40’ı satmak için 1 milyon 150 bin dolar istediğini söyledi. Fiyatın bu kadar yüksek olması, aracın peşindeki YouTuber Ratarossa’nında macerasının sona ermesine neden oldu.

Ratarossa’nın Ferrari F40 macerası sona ermiş olmasına rağmen Uday Hüseyin’in arabası, basında gündem olmaya devam ediyor. İnsanlar, aracın hikayesini merak ediyorlar. Uday Hüseyin’in kayıp Ferrari F40’ının hikayesi, fotoğrafçı Mazan Amin sayesinde ortaya çıktı.

Uday Hüseyin’in Ferrari F40’ının hikayesi

Uday Hüseyin’in Ferrari F40’ının hikayesini Motor1’e anlatan Mazan Amin, 2015 yılında ailesinin memleketi olan Erbil’e ziyarete gittiğinde Ferrari F40’ın bir fotoğrafını gördü. Aracın şehirde bir atölyede olduğunu anlayan Amin, babası ile aracı görmeye karar verdi. Amin ve babası atölyeye gittiklerinde aracın sahibinin aracı bilinmeyen bir yere götürdüğünü öğrendi. Atölyenin sahibi ile konuşan Amin, iletişime geçmeyi başardı ve bir buluşma ayarladı.

Buluşma ayarlanmış olmasına rağmen Mazan Amin’in aracı görmesi, planlandığı kadar basit olmadı. Amin ve babası, aracın sahibinin verdiği adrese gittiklerinde bir ev yerine kafe ile karşılaştılar. Kafede aracın sahibini beklemeye başlayan Amin ve babasının olduğu kafenin önüne bir süre sonra birkaç tane Toyota Land Cruiser geldi ve araçlardan elinde kalaşnikof silah olan birkaç kişi indi.

Silahlı kişiler, Amin ve babasının yanına gelerek Ferrari F40’ı görmek için gelenlerin kendileri olup olmadığını sordu. Amin ve babası, silahlı kişilerin sorularına olumlu cevap verdikten sonra gelen araçlara binerek Uday Hüseyin’in Ferrari F40’ının olduğu eve doğru yola çıktılar.

Amin ve babası, bir süre sonra çok sayıda silahlı muhafızla korunan bir eve ulaştı. Amin, giyim tarzı ve saçlarının şekli nedeniyle Al Capone’un kopyası gibi görünen aracın sahibiyle tanıştıktan sonra Ferrari F40’ın bulunduğu depoya girebildi.

Kapısı sadece bir metre açılan depoya ulaşan Amin, aracı gördüğü anı şöyle anlatıyor: “Büyük depoda birkaç araç vardı ve araçların ortasında Ferrari F40 duruyordu. Aracı görünce ilk aklıma gelen aracın ne kadar alçak ve küçük göründüğüydü. Aklıma gelen ikinci şey ise birinin aracın lastiklerini değiştirmesi gerektiğiydi” dedi.

Depoda Uday Hüseyin’in aracını gören Mazan Amin, aracın yanına gitti ve fotoğraflarını çekmeye başladı. Aracın fotoğraflarını çeken Amin, çürümeye terk edilen aracı görünce üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Uday Hüseyin'in Ferrari F40'ının son hali

Aracın sahibiyle konuşma fırsatı bulan Mazan Amin, sahibinin arabayı nasıl aldığını anlatmadığını ancak arabayı tamir ettirmek isterken yaşadıklarını anlattığını söyledi. Ferrari F40’ın sahibi, arabayı aldıktan sonra servis için Türkiye’ye gönderdiğinde arabanın Uday Hüseyin’e ait olduğunu öğrendiğini söyledi. Arabanın asıl sahibinin belli olmasının ardından Türkiye’deki kişilerin arabayı geri göndermek istemediğini söyleyen araç sahibi, bir çok eksik parça ile arabayı geri aldığını belirtti.

Uday Hüseyin’in kayıp Ferrari F40’ını bulan Mazan Amin ve babası, aracın yeni sahibinden aracı satın almak istedi. Araç sahibi bunun için 300 bin dolar istedi ancak Amin ve ailesinin İsveç’te yaşaması ve Ferrari’nin İsveç’e götürmek için gerekli yasal evrakların olmaması, Amin ve babasının aracı almaktan vazgeçmesine neden oldu.

Uday Hüseyin'in Ferrari F40'ının son hali

Mazan Amin, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan haberlerin ardından aracın fotoğraflarını çekmek için araç sahibi ile yeniden iletişime geçti. Yeniden Ferrari F40’ın fotoğraflarını çeken Mazan Amin, fotoğrafları Motor1 ekibiyle de paylaştı.

Uday Hüseyin’in kayıp Ferrari F40 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmış olmasına rağmen aracın hikayesinde hala açık noktalar var. İnsanlar aracın yakılma emrinden nasıl kurtulduğunu ve Erbil’deki yeni sahibine nasıl ulaştığını merak ediyorlar.