TV Time, 2019 Yılının En Çok İzlenen 10 Dizisini Açıkladı

Çevrimiçi yayın platformlarının sayısının artmasıyla birlikte bu alandaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu rekabeti takip edebileceğimiz en iyi parametreler ise izlenme istatistikleri. ABD merkezli internet sitesi olan TV Time, 2019 yılının en çok izlenen dizilerini açıkladı. Gelin bu dizilere yakından bakalım.

Çevrimiçi yayın platformu denince akla ilk gelen platform olan Netflix, artık bu alanda tek aktör değil. Disney+, Apple TV+ gibi yeni rakiplerinin yanı sıra Amazon Prime Video ve Hulu gibi platformlar, Netflix'in gelecekte bugünkü kadar güçlü olamayabileceğinin sinyallerini veriyor. Tabii bu alandaki savaşın galibini izleyiciler belirleyecek.

İzleyicilerin hangi platformda neyi izlediğini bilmek, çevrimiçi yayın platformlarının rakiplerine göre gücünü anlamaya yardımcı olabilecek bir parametre ancak bilindiği gibi Netflix gibi yayın platformları, izlenme sayılarını açıklamıyor. Bu da ortada tahminlere dayalı bir tablo ortaya koyuyor. ABD merkezli bir internet sitesi olan TV Time da bu karmaşıklığı çözmek için bir adım attı. Site, 2019 yılının en çok izlenen dizilerini yayınladı.

İşte TV Time'a göre 2019'un en çok izlenenleri:

Android ve iOS platformlarındaki mobil uygulaması aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşabilen TV Time'ın 2019 yılı listesinde ilginç bazı detaylar yer alıyor. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Netflix, yayın platformlarında en çok izlenen yapımların bazılarını hâlâ elinde bulunduruyor. Öyle ki listede yer alan 3 yapımda Netflix imzası bulunuyor.

Listenin detaylarına inecek olursak ilk sırada Lucifer'ı görmek şaşırtıcı diyebiliriz çünkü dizinin bu kadar izlendiği tahmin edilmiyordu. 2. ve 3. sırada yer alan Friends ve Grey’s Anatomy'nin yerinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Açıklanan listede 4. sırada Brooklyn Nine-Nine yer alırken 5. sıradaki Stranger Things'in daha yukarıda olması bekleniyordu.

Game of Thrones'un 6. sırada yer alıyor olmasında, final sezonunun beklentilerin altında kalmasının etkisi olduğu düşünülüyor. 7. sırada yer alan efsane dizi The Big Bang Theory, 8. sıradaki Riverdale ve 9. sırada konumlanan How I Met Your Mother, dizi sektörünü takip edenlerin beklediği isimlerdi. Listenin, 10. sırada bulunan ve ülkemizde La casa de papel olarak bilinen Money Heist dizisi ile sonlandığını belirtelim. Peki 2019 yılında sizin en çok izlediğiniz diziler hangileriydi? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.