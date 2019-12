2020 yılından sonra Netflix için işler oldukça karışık hale gelebilir. Yayın platformu için her şey o kadar da güllük gülistanlık değil.

Netflix, 2010’ların başında evlere kargo ile DVD gönderen bir şirket iken bugün hem yayın platformu hem de içerik üreticisi olarak eğlence sektöründe oldukça büyük değişiklikler yaptı. Amerikan piyasalarının kalbinin attığı Wall Street’in bütün beklentilerini boşa çıkaran firma, geçtiğimiz 10 yılda oldukça muhteşem bir büyümeye imza attı ve firma hisseleri %4180 değer kazandı.

Gel3ecek 10 yıl ise yayın platformu açısından bu kadar rahat geçmeyebilir. Netflix’in karşısına artık farklı zorluklar ve daha dişli rakipler çıkacak. Önümüzdeki 10 yılda Netflix kendi kaderini kendisi tayin edecek. Bunun için 2020 yılında dikkat etmeleri gereken 3 önemli nokta var.

1- Rekabet, platformun büyümesini etkileyecek mi?

Bugün pek çok ülkede Netflix kullanıcıları, internet üzerinde istedikleri içerikleri izleyebilmenin keyfini çıkarıyor. Firma şimdiye kadar Disney’in kısmen ortağı olduğu Hulu ve Amazon Prime ile dengeli bir rekabete girmişti ancak bu piyasada durum çok hızlı şekilde değişecek. Artık herkes platform savaşlarına hazır.

Buradaki en temel rakipler ise Apple’ın yayın platformu Apple+ ve Disney+. platformu rekabeti daha da sıkıştıracak. İki platform da Kasım ayında faaliyete geçti. Bu platformlardan özellikle de Disney+ oldukça ciddi bir rakip. Platform şimdilik kısıtlı bir alanda yayın yapıyor ancak 10 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Firmanın elinde Pixar, Marvel, Star Wars ve daha bir dolu popüler marka var. Ayrıca fiyat konusunda da Disney+ oldukça agresif ve rekabetçi, fiyatı da epey Netflix fiyatının epey altında.

Kavgayı daha da karıştıracak olan ise AT&T’nin HBOMax ve Comcast’ın Peacock servisi de piyasaya giriyor. Bu da Netflix’in en çok izlenen 2 dizisinin artık platformdan ayrılacağı anlamına geliyor. Friends dizisi 2020’de, The Office ise 2021’de platformu terk edecek ki bu da Netflix için önemli bir test olacak.

Ocak ayında gelecek olan çeyrek raporları, hem Disney+’ın hem de Netflix’in rekabette ne durumda olduğunu ortaya çıkaracak.

2- Netflix sonunda Oscar alacak mı?

Son gelen haberlere göre Netflix 3 filmle Oscar kovalayacak: The Irishman, Marriage Story ve The Two Popes. Peki firma gerçekten de Oscar heykelciğine ulaşabilecek mi?

Netflix daha önce hiç En İyi Film Oscar’ı kazanmamıştı.

Geçtiğimiz yıl Rome filmi En İyi Yönetmen de dahil ödüller kazandı ancak Netflix esas Oscar yarışını bu yıl yapacak. En büyük Oscar adayı The Irishman olsa da firma 3 adayla yola çıkmaktan memnun.

En iyi film Oscar’ı Netflix’in uzun süredir hayallerini süslüyor. Firma şimdiye kadar milyarlarca dolar harcayarak orijinal içerikler oluşturdu. Bu içerikler asla başyapıt olarak değerlendirilmedi. Netflix’in içerikleri pek de büyük başarılar yakalayamamıştı.

The Irishman ile birlikte bu durum da değişiyor. Platform kendini bir orijinal içerik üreticisi olarak kanıtlamayı amaçlıyor. Bunu yapmanın en kolay yolu da şirket merkezine bir altın heykelcik koyabilmekten geçiyor.

3- Netflix hunharca para harcamayı bırakacak mı?

Netflix, yayınları için oldukça ciddi para ödüyor ve sürekli olarak daha fazla masraf ediyor. Geçtiğimiz yıl firmanın net nakit akışı -3,5 milyar dolar oldu. Netflix’in toplam borcu 12 milyar doları aştı, dahası firma bu borçtan dolayı yılda 600 milyon dolar faiz ödüyor.

Netflix yetkilileri büyüyen erişim ağları ve elde ettiği düzenli gelirler sayesinde bu açığın kapanacağını söylüyor. Yine de yatırımcılar için gelecekteki nakit akışlarını gösterecek bir çalışma yapmıyorlar. Bu da yatırımcıları ürkütüyor.

Gelecek yıl Netflix’in kaderinin çizileceği yıl olabilir. Bakalım oyunu değiştiren firma, kendi kurduğu oyunda kazanabilecek mi?