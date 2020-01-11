Nissan, 2020 Leaf modelinde bir yenilik yapma kararı aldı. 2020 Nissan Leaf modelleri, standart olarak Nissan’ın ana güvenlik donanımlarına sahip olacak ancak bunun sonucunda otomobilin fiyatı da artacak.

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan hem aile otomobilleri hem de performans odaklı otomobilleri ile sektörün önde gelen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Şirketin ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürdüğü tamamen elektrikli Nissan Leaf modelleri, 2020 yılı için görücüye çıkmaya hazırlanıyor, ancak bu sefer daha pahalı ve daha güvenli bir şekilde.

Japonya merkezli şirket, 2020 Nissan Leaf EV modellerini geçmiş modellerden daha pahalı bir şekilde piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunun sebebi, yeni Nissan Leaf modelinde daha fazla güvenlik teknolojisi bulunacak olması. Nissan, 2020 Leaf modellerinin standart versiyonunda çok daha fazla güvenlik teknolojisi sunacak, dolayısıyla otomobilin opsiyonsuz versiyonu biraz daha pahalı olacak ancak yeni nesil güvenlik sistemlerini içerisinde standart olarak barındıracak.

Nissan Güvenlik Kalkanı 360 teknolojisini içerecek

2020 Nissan Leaf EV, içerisinde Nissan Güvenlik Kalkanı 360 teknolojisini barındıracak. Bu teknoloji; yaya algılamalı otomatik acil frenleme, şeritten sapma uyarıları, geri viteste otomatik frenleme gibi birçok yeni nesil özelliği içerisinde barındırıyor. Nissan Güvenlik Kalkanı 360’a sahip olan otomobilde aynı zamanda akıllı şerit müdahalesi, kör nokta müdahalesi ve çarpışma uyarısı gibi yeni özelliklerin de bulunacağı Nissan tarafından garanti ediliyor.

Bunların yanı sıra 2020 Nissan Leaf modelleri, 8 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Leaf Plus modellerinde daha önce de bulunan ve Leaf S ile SV modellerinde 5 inçlik olarak görülen dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uygulamalarını destekleyecek. Konunun en önemli kısmı ise bu tür yeniliklerin ve özelliklerin otomobilin standart versiyonunda bulunacak olması.

Elbette otomobilin standart versiyonuna bu özellikleri ekleyen Nissan, aracın fiyatını da bir nebze artırıyor. Otomobilin 2019 modelinin üzerine eklenen daha çok güvenlik teknolojisi, otomobilin fiyatını 1.640 dolar artırarak 32.525 dolar (vergiler hariç 191.165 TL) seviyesine ulaştırıyor.