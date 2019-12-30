LibertyWalk Nissan GT-R’ın Aşırı Pahalı Body Kit’ini Tanıttı

Liberty Walk, süper otomobil katili Nissan GT-R için tasarladığı yeni body kit'i tanıttı. Performansıyla adeta göz yaşartan Nissan GT-R’ın 35GT-RR ismi verilen bu versiyonunun fiyatı ile ikinci el bir Nissan GT-R sahibi olabiliyorsunuz.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan’ın performansıyla göz dolduran otomobili Nissan GT-R, süper otomobil katili olarak da anılıyor. Stok performansı bile piyasadaki neredeyse tüm süper otomobilleri silip süpürmeye yetecek olan GT-R’ın yüksek derecede modifiye edilebilen motoru, otomobilin performansının çok daha üst seviyelere çıkabilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra otomobilin standart görünümü de oldukça ilgi çekiyor.

Japonya merkezli otomobil modifiye şirketi Liberty walk, Nissan GT-R’ı yenilemeye karar verdi ve ortaya hem görüntüsü hem de fiyatı göz dolduran bir şaheser çıktı. Liberty Walk, Nissan GT-R modelini yenileyerek iki farklı versiyon tanıttı. 35GT-RR olarak tanıtılan kit; otomobile yeni tamponlar, çamurluklar, kaput, arka difüzör ve dev arka kanat seçeneklerini getirdi. Otomobili adeta bir yarış arabası yapan bu body kit'in fiyatı, otomobilin standart versiyonu ile yarışıyor.

Tamamen karbon işlemeli versiyonu ikinci el bir Nissan GT-R fiyatına satılıyor:

Liberty Walk, Nissan GT-R modeli için çıkardığı body kit'i iki farklı versiyon olarak piyasaya sürüyor. Body kit'in cam elyafından yapılan versiyonu, 33.840 dolar (201.096 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bir müşteri tamamen karbon işlemeli body kit versiyonunu satın almak isterse bu fiyat bir anda 73.570 dolara (437.194 TL) fırlıyor. Bu da tamamen karbon işlemeli Liberty Walk body kit'ini satın almak isteyen bir müşterinin ikinci el bir Nissan GT-R fiyatını gözden çıkarması gerektiği anlamına geliyor.

Sıfır model bir Nissan GT-R’ın 110 bin dolar (653.672 TL) olduğu göz önüne alındığında, sıfırdan tamamen karbon işlemeli body kit'e sahip Nissan GT-R yapmak istiyorsanız yaklaşık 187 bin dolar (1.111.266 TL) harcamanız gerekiyor. Nissan GT-R Track Edition’ın üzerine katmak istiyorsanız 219.110 dolar (1.302.051), Liberty Walk body kit'li GT-R Nismo’ya sahip olmak istiyorsanız ise yaklaşık 284.310 doları (1.689.597 TL) gözden çıkarmanız şart.