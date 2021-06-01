2021'in Ocak-Mayıs döneminde App Store ve Google Play'den en çok indirilen 10 uygulama belli oldu. Buna göre son 5 ayın en çok indirilen mobil uygulaması TikTok oldu.

Genel olarak koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız bir dönemi kapsayan 2021'in ilk 5 ayında Android ve iOS'ta en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Pandemi döneminin de etkisiyle indirme sayılarında büyük bir patlama yaşayan sosyal medya ve iletişim uygulamalarının 2021'in ilk 5 ayında da aynı şekilde yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu son 5 ayda Android ve iOS kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama ise Çin'in yükselen sosyal medya platformu TikTok oldu.

ABD'nin TikTok'un yükselişini durdurma çalışmalarında başarısız olduğunu gördüğümüz listede ikinci en çok indirilen uygulama Facebook olurken, üçüncü sıraya ise Instagram yerleşti. Bu üçlüyü ise istediği verilerle Türkiye'de de sık sık tartışılan WhatsApp takip ediyor. Bu sıralamaya baktığımızda son 5 ayda en çok indirilen 4 uygulamanın 3'ünün Facebook'a ait olduğunu görüyoruz. 10 uygulamalık tam listeye baktığımızda ise yine sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarını görüyoruz. Google Play ve App Store'da son 5 ayda en çok indirilen 10 uygulama şu şekilde:

Son 5 ayda Google Play ve App Store'da en çok indirilen 10 mobil uygulama

TikTok

Facebook

Instagram

WhatsApp

Telegram

Moj

Zoom

Snapchat

Messenger

MXTakaTak

Listenin kalanına baktığımızda Moj, MXTakaTak gibi Hindistan'a özel çıkış yapan sosyal medya platformlarını görüyoruz. MXTakaTak, TikTok'un birebir aynısı. Hindistan'da kullanılmayan TikTok yerine çıkarılmış bir uygulama. Moj da TikTok benzeri kısa videoların paylaşıldığı bir başka Hindistan merkezli uygulama. Bunun dışında Telegram, Zoom, Snapchat, Messenger gibi popüler uygulamalar da son 5 aylık süreçte en çok indirilen 10 mobil uygulama arasına girdi.