WhatsApp Kullanıcılarının Beklediği Özellik Geliyor: Mesajları Açmadan Önizleme

WhatsApp, Android kullanıcılarının sohbeti açmadan mesajlara göz atabileceği bir önizleme ekranı üzerinde çalışıyor.

iOS’ta da bulunan bu özellik, Android’de bir adım ileri giderek pencere içindeki mesajları kaydırmaya da izin verecek. Böylece kullanıcılar, karşı tarafa mavi tik göndermeden önceki mesajları da okuyabilecek.

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Android Authority’nin WhatsApp’ın 2.26.44.12 numaralı Android beta sürümünde keşfedip etkinleştirdiği özellik, henüz kullanıcılara açılmadı. Ancak yapılan denemeler, yeni önizleme ekranının nasıl çalışacağını gösteriyor.

Sohbete basılı tutunca mesajların önizlemesi açılacak

Android’de şu anda bir sohbetin üzerine basılı tutmak, konuşmayı seçerek sabitleme, arşivleme veya sessize alma gibi işlemlere erişmenizi sağlıyor. Geliştirilen yeni arayüzde ise aynı hareketle son mesajları gösteren bir önizleme kartı açılacak. Bu kartın altında da sohbetle ilgili hızlı işlemlerin yer aldığı yenilenmiş bir menü bulunacak.

Android Authority’nin testlerine göre, mesajlara bu pencereden bakmak okundu bilgisi göndermiyor. Yani sohbeti açıp hemen yanıt verme baskısı hissetmeden gelen mesajlara göz atmak mümkün olacak.

iOS’tan farklı olarak mesajlar kaydırılabilecek

Özelliğin Android sürümündeki asıl farkı, önizleme penceresinin içinde yukarı kaydırma yapılabilmesi. iOS’taki mevcut önizleme ekranı kaydırmayı desteklemediği için uzun mesajların veya art arda gelen çok sayıda mesajın tamamı görülemiyor. Android için geliştirilen sürümde ise kullanıcılar, mavi tik göndermeden daha eski mesajlara da ulaşabilecek.

Şimdilik özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Önizleme ekranı hâlâ geliştirme aşamasında ve genel beta kullanıcılarına bile açılmış değil; dolayısıyla son sürümde tasarımın veya işleyişin değişmesi mümkün.