Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil Uygulama

WhatsApp Kullanıcılarının Beklediği Özellik Geliyor: Mesajları Açmadan Önizleme

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, Android kullanıcılarının sohbeti açmadan mesajlara göz atabileceği bir önizleme ekranı üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Kullanıcılarının Beklediği Özellik Geliyor: Mesajları Açmadan Önizleme
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

iOS’ta da bulunan bu özellik, Android’de bir adım ileri giderek pencere içindeki mesajları kaydırmaya da izin verecek. Böylece kullanıcılar, karşı tarafa mavi tik göndermeden önceki mesajları da okuyabilecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Android Authority’nin WhatsApp’ın 2.26.44.12 numaralı Android beta sürümünde keşfedip etkinleştirdiği özellik, henüz kullanıcılara açılmadı. Ancak yapılan denemeler, yeni önizleme ekranının nasıl çalışacağını gösteriyor.

Sohbete basılı tutunca mesajların önizlemesi açılacak

Android’de şu anda bir sohbetin üzerine basılı tutmak, konuşmayı seçerek sabitleme, arşivleme veya sessize alma gibi işlemlere erişmenizi sağlıyor. Geliştirilen yeni arayüzde ise aynı hareketle son mesajları gösteren bir önizleme kartı açılacak. Bu kartın altında da sohbetle ilgili hızlı işlemlerin yer aldığı yenilenmiş bir menü bulunacak.

Android Authority’nin testlerine göre, mesajlara bu pencereden bakmak okundu bilgisi göndermiyor. Yani sohbeti açıp hemen yanıt verme baskısı hissetmeden gelen mesajlara göz atmak mümkün olacak.

iOS’tan farklı olarak mesajlar kaydırılabilecek

Özelliğin Android sürümündeki asıl farkı, önizleme penceresinin içinde yukarı kaydırma yapılabilmesi. iOS’taki mevcut önizleme ekranı kaydırmayı desteklemediği için uzun mesajların veya art arda gelen çok sayıda mesajın tamamı görülemiyor. Android için geliştirilen sürümde ise kullanıcılar, mavi tik göndermeden daha eski mesajlara da ulaşabilecek.

Şimdilik özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Önizleme ekranı hâlâ geliştirme aşamasında ve genel beta kullanıcılarına bile açılmış değil; dolayısıyla son sürümde tasarımın veya işleyişin değişmesi mümkün.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Uygulama Kategorisinden Diğer İçerikler

Apple, Mesajlar Uygulamasındaki Sinir Bozucu Sorunu Sonunda Çözüyor!

Apple, Mesajlar Uygulamasındaki Sinir Bozucu Sorunu Sonunda Çözüyor!

Herkes Kendi Android Uygulamasını Yapabilecek: Google Play'den Yeni Özellik!

Herkes Kendi Android Uygulamasını Yapabilecek: Google Play'den Yeni Özellik!

WhatsApp'ın Yıllardır Değişmeyen Video Oynatıcısına "Liquid Glass" Tasarımı Geliyor!

WhatsApp'ın Yıllardır Değişmeyen Video Oynatıcısına "Liquid Glass" Tasarımı Geliyor!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com