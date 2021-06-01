Bulut hizmeti veren pCloud adlı bir şirket, akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamaları bulabilmek için bir araştırma başlattı. Bellek kullanımı ve arka planda çalıştırılan uygulamaları göz önüne alan şirket, Fitbit ve My Verizon gibi birçok uygulamanın "akıllı telefon katili" olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar akıllı telefonumuzun ömrünü kısaltan en büyük unsurun, işletim sistemine gelen güncellemeler olduğunu düşünürdük. Bir şirketin yaptığı araştırma ise sadece güncellemelerin değil, telefonu aldığımız ilk andan itibaren indirmeye doyamadığımız uygulamaların da telefonun ömrünün kısalttığını ortaya koydu.

Bulut hizmeti veren pCloud adlı bir şirket, hangi uygulamanın telefonu ne kadar yorduğun gözlemleyebilmek için yeni bir araştırma başlattı. Araştırma kapsamında baktıkları ilk şey, uygulamaların telefonun hangi donanımlarından (kamera ve GPS gibi) yararlandıkları oldu. Tüm bunların yanında karanlık mod ve batarya tüketimi de incelendi ve telefonlar için en zararlı uygulamanın Fitbit olduğu ortaya çıktı.

En zararlı uygulamalar Fitbit ve My Verizon

Araştırmacılar, akıllı telefonlar için en zararlı uygulamaları bulmak için dünya çapında en popüler 100 uygulamayı inceleme altına aldı. Bildiğiniz üzere çoğu uygulama, telefonun kamera ve lokasyonunu arka planda çalıştırmaya devam ederken, tam bir batarya katili olabiliyor. Batarya ömrünün zamanla tükenip telefonu kullanılamaz hale getirmesi bir yana, bazı uygulamaların arka planda yüksek oranda bellek kullanmaya devam ettiği ve bunun da telefonu bir hayli yavaşlattığı ortaya çıktı.

pCloud, en zararlı uygulamaların listesine "akıllı telefon katilleri" adını verdi. Bu araştırma kapsamında telefonlar için en zararlı olduğu anlaşılan uygulamaların bir sağlık ve fitness uygulaması olan Fitbit ve My Verizon olduğu ortaya çıktı. Bu uygulamaların arka planda telefonun kamera, lokasyon, mikrofon ve Wi-Fi özelliklerini kullanırken aynı zamanda bataryanın ömründen de yediği ortaya çıktı. Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp da en zararlı sosyal medya uygulamaların arasına girerken, 6'sının da arka planda aynı anda kamera, fotoğraflar, mikrofon ve lokasyon özelliklerini kullandığı ortaya çıktı. Dilerseniz akıllı telefon katili 20 uygulamaya, yüzde kaç zararlı olduklarıyla beraber daha yakından bakalım.

Akıllı telefon katili 20 uygulama:

Fitbit - 92% Verizon - 92% Uber - 87% Skype - 87% Facebook - 82% AirB & B - 82% BIGO LIVE - 82% Instagram - 79% Tinder - 77% Bumble - 77% Snapchat - 77% WhatsApp - 77% Zoom - 77% YouTube - 77% Booking - 77% Amazon - 77% Telegram - 77% Grinder - 72% Likke - 72% LinkedIn - 72%

Twitter, Spotify ve TikTok gibi uygulamalar listenin daha gerisinde

Bellek kullanımına bakıldığı zaman listeyi domine eden grubun seyahat uygulamaları olduğu ortaya çıktı. Örneğin ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan havayolu uygulaması United Airlines, 437,8 MB alan kaplayarak kendi kategorisinde en çok yer kaplayan uygulama konumunda. Aynı zamanda listede en az diğer uygulamalar kadar sık kullanılan Twitter 25'inci, TikTok 41'inci, Spotify 32'inci ve Netflix de 40'ıncı sırada.