WhatsApp’ın Yeni Liquid Glass Tasarımı Türkiye’de Kullanıma Sunuldu

WhatsApp’ın uzun süredir test ettiği Liquid Glass tasarımı artık Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına da sunulmaya başladı. Yeni arayüz, özellikle cam efektli alt menü yapısıyla dikkat çekiyor.

Deniz Şen

WhatsApp, iOS tarafındaki tasarım değişimini sonunda Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Apple’ın iOS 26 ile duyurduğu Liquid Glass tasarım diline uyum sağlayan yeni arayüz, kademeli olarak iPhone ve iPad kullanıcılarına açılıyor.

Uzun süredir beta sürümlerinde test edilen tasarım güncellemesiyle birlikte WhatsApp, daha modern ve akıcı bir görünüm kazanıyor.

Liquid Glass tasarımı, Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı yeni görsel dilin temel parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Tıpkı iOS genelinde olduğu gibi WhatsApp’ta da cam benzeri saydam tasarım benimseniyor. Alt kısımdaki çubuğun görünümü tamamen değişerek daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm kazanmış. Klavyenin ve diğer tüm tuşların da daha saydam bir şekilde Liquid Glass’e uygun hâle getirildiği görülebiliyoruz.

Sohbet ekranı da değişiyor.

WhatsApp’ın yalnızca ana menü tarafını değil, sohbet ekranlarını da yeni tasarım diline uyarladığı belirtiliyor. Test sürümlerinde görülen değişiklikler arasında yeni bağlam menüleri, güncellenmiş butonlar ve daha akıcı animasyonlar bulunuyor.

WhatsApp’ın yeni tasarımı şu an için kademeli şekilde dağıttığı belirtiliyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar güncellemeyi hemen görürken, bazı cihazlara birkaç gün içinde ulaşması bekleniyor.

