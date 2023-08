Volkswagen, 2024 model Passat Variant'ı tanıttı. ID. serisine benzer bir tasarıma kavuşan otomobil, tarihinde ilk kez hibrit motor seçeneği de aldı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak Passat Variant, muhtemelen Türkiye'ye de gelecek.

Alman otomobil devi Volkswagen'in ilk kez 1973 yılında piyasaya sürdüğü ve bugüne kadar 30 milyondan fazla sattığı otomobili Passat, birkaç yıldır sedan olarak karşımıza çıkmıyor. Ancak şirket, Volkswagen Passat'ın "Alltrack" ve "Variant" isimli versiyonlarını satmaya devam ediyor. Şirket bugünse 2024 model Volkswagen Passat Variant'ı resmen tanıttı. Gelin hep birlikte, bu etkileyici özelliklerle donatılan otomobile yakından bakalım.

2024 model Volkswagen Passat Variant, tasarımı açısından artık eskisi kadar keskin hatlara sahip değil. Volkswagen'in ID. serisindeki kavisli yapı, yeni Passat'ta da kendini gösteriyor. Ayrıca bu otomobilin ölçüleri de artık daha büyük. Bu bağlamda; 2024 model Passat Variant 4.917 mm uzunluk, 1.852 mm genişlik, 1.506 mm de yükseklik değerine sahip. Dingil mesafesini 50 mm artıran Volkswagen, iç alanda biraz daha geniş bir yaşam alanı oluşturmayı başarmış oldu.

Karşınızda 2024 model Volkswagen Passat Variant

Aracın dış tasarımına baktığımızda, ızgara, ön far, kaput ve arka aydınlatma gibi hemen her alanda yenilikler görüyoruz. Bu bağlamda, aracın far tasarımı artık daha ince. Izgara ise genel olarak daha iri bir görünüm kazandı. Aracın arka kısmına baktığımızda ise artık bagajı boydan boya kaplayan bir ışık barı ile karşılaşıyoruz. T-Cross ve Taigo gibi modellerde tercih edilen arka aydınlatmaya benzeyen tasarım, Volkswagen için artık bir standart haline gelecek gibi görünüyor.

Volkswagen Passat Variant, artık analog ekranlı versiyonlara sahip olmayacak. 10.25 inç boyutundaki gösterge ekranı, opsiyonel olarak 15 inç boyuta kadar ulaştırılabilecek tam dokunmatik bir bilgi-eğlence ile tamamlanacak. Vites topuzuna da veda ettiğimiz Passat Variant, 14 yönlü elektronik masaj destekli koltuk seçeneği ile satın alınabilecek. Bu arada; Passat Variant'ın maksimum 1.920 litreye kadar bagaj alanı sunacağını da bir dipnot olarak verelim.

2024 model Passat Variant, kaput altında herkese uygun seçenekler sunacak. 1.5 litrelik 148 beygir gücündeki eTSI motor, yeni modelde satın alınabilecek seçeneklerden biri. Ayrıca 2.0 litrelik TSI motor ile bunun 4Motion versiyonu da bulunuyor. 2.0 TDI motor da yine tüketicilerin alışmış olduğu seçenekler arasında. Tüm motor seçenekleri 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ile desteklenecek.

2024 model Volkswagen Passat Variant, tarihte bir ilke imza atacak. Öyle ki bu otomobil, ilk kez hafif hibrit sistemle donatıldı. "eHybrid" takısıyla satılacak versiyonlardaki temel model, 201 beygir gücünde olacak. Öte yandan; 268 beygir gücünde daha güçlü bir versiyon da var. Her iki versiyonda da 1.5 litrelik TSI motor bulunacak. Şarj edilebilir hibrit model, Volkswagen'in sağladığı veriye göre tam dolu batarya ve depo ile yaklaşık 1.000 kilometre götürebilecek.

Volkswagen, 2024 model Passat Variant'ı önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunacak. Fiyat bilgisini o günler yaklaştığında göreceğiz.