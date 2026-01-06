Tümü Webekno
Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Dacia, Ocak 2026 dönemi güncel fiyat listesini açıkladı. Firma, Türkiye'deki ürün gamını tamamen yenilemiş durumda. Öyle ki Jogger ile Sandero Stepway satışları durduruldu. Ancak Yeni Sandero, an itibarıyla Türkiye'de!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, 2026 yılının ilk fiyat listesini resmen yayımladı. Marka bu ay, Jogger ile Sandero Stepway satışlarını durdurdu. Ancak Yeni Sandero, Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanı ile Türkiye'ye giriş yapmış durumda.

Peki Dacia'nın Ocak 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero'nun fiyatını görelim.

Dacia fiyat listesi - Ocak 2026

Model Aralık Fiyatı Ocak Fiyatı
Yeni Sandero - 1.240.000 TL

Yeni Sandero fiyatı - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli Essential, Manuel 1.240.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli Expression, Manuel 1.340.000 TL

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Fiyatı Donanım Paketi
Yedek Lastik 12.000 TL Essential, Expression
Metalik Renk 13.000 TL Essential, Expression
Konfor Paketi 55.000 TL Essential
Araba Elektrikli Araba Renault

