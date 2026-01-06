Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, 2026 yılının ilk fiyat listesini resmen yayımladı. Marka bu ay, Jogger ile Sandero Stepway satışlarını durdurdu. Ancak Yeni Sandero, Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanı ile Türkiye'ye giriş yapmış durumda.
Peki Dacia'nın Ocak 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero'nun fiyatını görelim.
Dacia fiyat listesi - Ocak 2026
|Model
|Aralık Fiyatı
|Ocak Fiyatı
|Yeni Sandero
|-
|1.240.000 TL
Yeni Sandero fiyatı - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli
|Essential, Manuel
|1.240.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli
|Expression, Manuel
|1.340.000 TL
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon
|Fiyatı
|Donanım Paketi
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential, Expression
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential, Expression
|Konfor Paketi
|55.000 TL
|Essential