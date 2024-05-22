Honda, 2025 model Honda Civic'i tanıttı. Yeni hibrit motor seçenekleriyle gelen araç, Type-R olmayan en hızlı Civic olarak tanımlanıyor.

Honda, Türkiye de dahil dünya çapında çok popüler olan sedan modeli Civic’in yeni versiyonunu resmen duyurdu. 2025 Honda Civic, tasarımında değişiklikler ve dikkat çeken özelliklerle kullanıcılara sunulacak.

Yeni Civic’in mevcut nesilden çok farklı olmadığını sadece minik değişiklikler aldığını görüyoruz. Ön tarafta tampona daha sportif bir görünüm kazandırılırken ızgara biraz büyümüş ve arka lambalar yenilenmiş. Ayrıca yepyeni metalik gümüş, gri, kum ve mavi renkleri de sunulacak.

Karşınızda yeni Civic!

2025 model Honda Civic’te en çok dikkat çeken şey yeni hibrit güç aktarma sistemi. Otomobilde Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid olmak üzere yeni donanımlar göreceğiz. Şirket, aracın hibrit versiyonunu tüm zamanların Type-R olmayan en güçlü Civic’i olarak nitelendiriyor.

Honda, aracın elektrikli güç aktarma organlarıyla ilgili bilgi paylaşmasa da 2.0 litrelik dört silindirli ikili bir motor sistemi göreceğimizi aktardı. Motorun, 200 beygir gücü ve 314 Nm tork üreteceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Yeni hibrit Civic, benzinli modellerde olduğu gibi hem hatchback hem de sedan gövde tipiyle piyasaya sürülecek. Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid, en üst seviye donanımlar olacak. LX ve Sport isimli diğer iki alt donanım ise benzinli olacak. Bunlarda 158 beygirlik 2.0 litrelik motor göreceğiz. Honda, Civic satışlarının %40’ını hibrit versiyonun oluşturmasını hedefliyor.

İç mekâna geldiğimizde hibrit versiyonlarda gri detayları görüyoruz. Mevcut modellerle benzer bir tasarım olan iç kısımda 12 hoparlör ve 9 inçlik bilgi eğlence ekranı var. Sport Touring Hybrid donanımda deri koltuklar, yerleşik Google desteği sunulacak.

2025 Honda Civic, haziran ayında piyasay sürülecek. Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili şu an için bir bilgi yok. Fiyatı da ilerleyen aylarda açıklanacak.