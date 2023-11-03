Skoda, 2024 model SuperB'yi tanıttı. Sedan ve station wagon gövde tiplerine sahip olan otomobil, yeni nesil olmasına rağmen oldukça ufak değişimler gördü.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çek otomobil üreticisi Skoda, düzenlediği bir etkinlikte dördüncü nesil SuperB'yi tanıttı. Sedan ve station wagon gövde tipleriyle satışa sunulacak Skoda SuperB, özellikle de Volkswagen Passat'a iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor. Peki yeni nesil Skoda SuperB, hangi özelliklerle donatıldı.

Aracın dış tasarımı ile başlayalım. Açık konuşmak gerekirse 2024 model SuperB, tasarım açısından çok büyük bir değişim görmedi. Ön kısımda dikey olarak tasarlanmış bir panjurun bulunduğu görünüm, genel olarak korunuyor. Far tasarımında çok ufak tefek dokunuşların yapıldığı otomobil, alt tamponda ise daha keskin hatlara sahip. Yeni SuperB, bir nebze daha sert bir model olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Skoda SuperB

Aracın arka kısmına baktığımızda ise gerçekten de etkilemeyi başaran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Mevcut SuperB'deki krom detaylar kalktı. Ayrıca büyük oranda yenilenmiş bir arka aydınlatma tasarımı ile karşılaşıyoruz. Merak edenler için bu otomobilde, 16 ila 19 inç aralığında jant seçenekleri sunulacağını belirtelim.

Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise sade ancak modern bir yapı ile karşılaşıyoruz. Yeni SuperB'de 10 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsoldaki bilgi eğlence ekranı ise donanım seçeneğine bağlı olarak 10 ve 13 inç şeklinde değişiyor. Skoda, SuperB'de ilk kez baş üstü ekran seçeneği sunulacağını da açıkladı.

2024 model SuperB'de deri döşeme tercih eden firma, ambiyans aydınlatma detayını da atlamadı. Ayrıca bölgesel klima kontrolü, masaj destekli koltuk seçeneği ve 14 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler de SuperB'de karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil SuperB'nin kaputunu açtığımızda birden çok seçenekle karşılaşıyoruz. 1.5 litrelik 150 hp gücündeki benzinli motor, sadece önden çekişli versiyonlarda bulunacak. Daha fazla güce ihtiyaç duyanlar ise 2.0 litrelik 204 hp gücündeki seçeneği tercih edebilir. Bu seçenek de sadece önden çekişli. Benzinli cephesindeki son seçeneğin 2.0 litrelik 265 hp gücündeki versiyon olduğunu söyleyelim. Bu motor seçeneği, dört tekerden çekiş sistemi sunacak.

Dizel tarafına baktığımızda ise 150 hp ve 193 hp gücündeki 2.0 litrelik motorları görüyoruz. Güçlü olan seçenek, dört tekerden çekiş imkânı sağlıyor. Tüm bu motor seçeneklerinde 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman tercih eden şirket, tüketicilerin kendilerine en uygun seçeneği bulmasını sağlamış gibi görünüyor.

Slovakya'da üretilecek Skoda SuperB'nin ne zaman çıkış yapacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ayrıca aracın fiyatına ilişkin de bilgi sahibi değiliz.