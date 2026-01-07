Tümü Webekno
2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil modelleri resmen belli oldu. ODMD verileriyle kesinleşen sonuçlar, Tesla ile Togg arasındaki rekabette kazananı gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), dün akşam 2025'in sonu itibarıyla geçerli olan sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Yayımlanan verilerle Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleri resmî olarak belirlenmiş oldu.

Peki Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Türkiye’de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu: Tesla-Togg Rekabetinde Zirvenin Sahibi Değişti!

Marka-Model 2025
Tesla Model Y 31.509
Togg T10X 27.583
Togg T10F 11.437
MINI Countryman 9.418
KG Mobility Torres EVX 8.416
Kia EV3 7.654
BYD ATTO3 6.346
Opel Frontera 5.765
BYD SEAL U 4.522
Hyundai IONIQ 5 4.186

Yukarıdaki tablo, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının liderinin Tesla Model Y olduğunu gözler önüne seriyor. Yıl boyunca 31 binin üzerinde satış yapan firma, tüm rakiplerini geride bıraktı. Togg T10X'in geride kalmasının nedeni ise bize göre artık "eskimiş" olması. Bu otomobilin artık yenilenmesi, en azından makyaj görmesi gerekiyor.

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 191.960 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,7'sine denk geliyor.

Peki siz bu istatistikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Togg'un yeniden zirveye oturması için ne yapması lazım? Yorumlarınızı bekliyoruz...

